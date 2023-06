Andrés Tovar quedó afectado por la muerte de Talina Fernández, por lo significativa que fue en la vida del productor, así que este hizo lo que ella le pidió que publicara el día de su muerte.

Recordemos que Talina Fernández, quien murió a los 78 años de edad, le tomó un gran cariño a Andrés Tovar cuando la llamó para conducir Sale el Sol.

Y es que Talina Fernández reconoció que ella creía que su pasó por el periodismo había terminado, hasta que Andrés Tovar -de 42 años de edad-, le abrió las puertas del matutino.

Por ello, Andrés Tovar tiene un video en su poder, mismo que Talina Fernández le pidió que grabara y publicara el día de su muerte.

Después de varios años fuera de cámaras, Talina Fernández creyó que su carrera había terminado hasta que Andrés Tovar la llamó para conducir su nuevo programa, Sale el Sol.

Esto llevó a que Talina Fernández le dedicara palabras al productor en más de una ocasión, así como a los conductores de Sale el Sol, por el apoyo y el amor con el que la recibían cada día.

Situación que también llevó a que Talina Fernández en diciembre del 2020, le pidiera a Andrés Tovar, grabar un mensaje que tenía que dar y publicarlo el día de su muerte.

En el video, se le ve a Talina Fernández llena de emoción y gratitud, agradecer al equipo de Sale el Sol por acogerla pese a su edad, y las dificultades que a veces tenía en la conducción.

“Termino el año con una alegría nueva en mi corazón, cuando uno piensa que ya se acabó y que no queda nada más que hacer, aparece un nuevo grupo de jóvenes, liderados por Andrés, y me llevan, me acogen en su grupo, y me tienen la paciencia, me dan el brazo para que no me caiga, me oyen cuando tengo algo que decir (...)”.

Talina Fernández, periodista.