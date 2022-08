El tierno homenaje que Ariana Grande le está haciendo a su exnovio, el rapero Mac Miller, se ha viralizado en TikTok gracias a una usuaria que lo descubrió y decidió compartirlo con los internautas.

Ariana Grande habría recurrido a los nuevos productos de su marca de maquillaje R.E.M Beauty para hacerle el homenaje a Mac Miller, en el que recuerda la primera colaboración musical que tuvieron y que dio el primer chispazo de su romance.

Mac Miller y Ariana Grande en el videoclip de 'The Way' (Tomada de video)

En TikTok, la usuaria Kaylie Vazquez compartió un video en el que aparece probando un labial en gloss de la marca de Ariana Grande, que lleva por nombre “Arrancando pétalos”. La grabación aparece acompañada con un breve texto en el que señala:

Así, la tiktoker recuerda que en 2013 Ariana Grande y Mac Miller lanzaron el tema ‘The Way’, su primera colaboración, en la que el rapero dice en una estrofa:

Estrofa de la canción 'The Way'

La canción se volvió uno de los primeros hits en la carrera de Ariana Grande y se dice que a partir de ella surgió la primera llama del romance con Mac Miller, pues en el video compartieron un beso y comenzaron a hacerse amigos.

Sin embargo, fue hasta 2016 cuando Ariana Grande y Mac Miller se convirtieron en novios, lo que confirmaron en redes sociales el 6 de septiembre de 2016, tras su primera aparición pública como pareja en los MTV Video Music Awards.

La relación entre Ariana Grande y Mac Miller duró dos años en los que ambos se mostraron gran apoyo en momentos difíciles.

Mac Miller ayudó a Ariana Grande a lidiar con la conmoción que le dejó el atentado ocurrido en Manchester, durante su gira Dangerous Woman.

En tanto, Ariana Grande intentó ayudar a Mac Miller a dejar las drogas, durante los dos años que duró su relación. Al ver que la adicción del rapero se hacía más fuerte, en 2018 la cantante decidió terminar amistosamente con él.

Unos meses después, Mac Miller fue hallado muerto por una sobredosis en California. Tras enterarse de la noticia, Ariana Grande le dedicó un mensaje de despedida en Instagram:

“Te adoré desde el día en que te conocí cuando tenía 19 años y siempre lo haré. No puedo creer que ya no estés aquí. Realmente no puedo entenderlo. Hablamos de esto. tantas veces. Estoy tan enojada estoy tan triste que no sé qué hacer. Fuiste mi amigo más querido. durante tanto tiempo, por encima de cualquier otra cosa. Siento mucho no poder arreglar o quitar tu dolor. Realmente quería hacerlo. El alma más amable y dulce con demonios que nunca se mereció. Espero que estés bien ahora. Descansa”.

Ariana Grande