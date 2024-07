La humildad desde Valle de Chalco se hizo ver por parte del Malilla, pues en una taquería le enseñó a un niño que vendía dulces a sumar, pero hasta eso lo criticaron al cantante.

A través de un video en TikTok, El Malilla -de 23 años de edad- compartió un momento que vivió cuando estaba cenando en una taquería luego de andar trabajando y se encontró con un niño que vendía dulces.

El cantante no solo le compró los dulces que le faltaban por vender para que se pudiera ir a su casa, sino que le invitó unos tacos y hasta le enseñó a sumar para que no le anduvieran robando.

Sin embargo, las acciones que han dejado embelesadas -aún más- a sus fans, desataron las críticas en otros, porque todo lo ven mal.

El Malilla protagoniza momento humilde con niño que vende dulces, porque le enseñó a sumar

El Malilla anda trabajando duro porque está próximo a sacar su primer disco de reguetón, pero si algo ha dejado claro el cantante y que deja encantadas a muchas, es su humildad, misma que nuevamente mostró.

El Malilla, cantante. (@elmalibaby)

Con un video compartido por él mismo en TikTok, mostró que luego del trabajo se fue a comer a una taquería donde un niño que vendía dulces lo abordó para que le comprara.

El video de El Malilla plasma el momento en que él le pregunta cuánto cuestan los dulces, cuántos le quedan por vender y de más situaciones.

Entre la plática que El Malilla tiene con el niño que vende dulces, el cantante de Valle de Chalco le da un billete de 100 pesos, a lo que el menor le reclama que son 500 pesos.

Fue ahí donde se dio cuenta que el menor no sabía hacer las cuentas de los dulces, y con toda la calma se puso a enseñarle a sumar, pues en total serían 70 pesos, no 500 como reclamaba.

A la par, El Malilla le preguntó algunas cosas, como si ya había comido y si a eso se dedicaba siempre.

Además de que El Malilla le dijo que se quedara con los 100 pesos y no le diera cambio, le compró unos tacos y le dijo “te lo comes, no lo tiras”.

Finalmente, El Malilla se despidió del niño que vendía dulces con un “te portas bien”.

En el post, El Malilla colocó “esta fue la mejor conversación que tuve en la noche”.

El Malilla le enseñó a un niño que vendía dulces a sumar y hasta eso le criticaron

El Malilla compartió el tierno, pero duro momento que vivió con un niño que se le acercó a venderle dulces, pero como le dio solo 100 pesos y no más, le criticaron el no compartir todo su dinero con el menor.

Al siguiente día, El Malilla dijo andar bien “agravioso” debido a las críticas que estaba recibiendo por el poco dinero que le había dado al niño que vendía dulces.

Y es que el cantante de reguetón puso más en contexto y respondió a los haters que nada le perdonan.

El Malilla puso en claro que era la 1:00 am y el menor de edad andaba vendiendo dulces en la calle, “¿Qué hace un niño a la una de la mañana en la calle?”.

Por otra parte, hizo frente directo a quiénes le recriminaban “tú tienes más dinero, le hubieras dado el de 500″.

“Es un niño a la una de la mañana, ustedes creen que si le doy los 500 pesos, ¿qué va a pasar? Pues se los va a quitar su papá o el que lo pone a chambear, analicen las cosas”. El Malilla, cantante.

El Malilla dejó claro que era “una zona dos tres” donde estaba cenando, para llegar al punto en que también le preocupa su colonia, Valle de Chalco, porque sabe cómo es la situación ahí.

“Cuántos niños no hay en Valle de Chalco haciendo eso, porque yo soy de allá, al final de cuentas es mi barrio”. El Malilla, cantante.

Finalmente, El Malilla dejó claro que él ayuda en Valle de Chalco y la gente “ni se entera”, así que llamó a sus seguidores a “hacer la diferencia, vayan ayudando, estudien”