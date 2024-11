El hombre más sexy del mundo 2024 no es Chris Evans ni Benny Blanco

La famosa revista People ha revelado quién es el hombre más sexy del mundo 2024 que no es ni Chris Evans y ni Benny Blanco.

Pues en en esta ocasión el hombre más sexy del mundo 2024 es un querido actor y director de cine, famosos por la serie The Office.

Pero ¿quién es el hombre más sexy del mundo 2024? Aquí te contamos quién es el sucesor de Patrick Dempsey.

¿Quién es el hombre más sexy del mundo 2024?

El título del hombre más sexy del mundo 2024 es nada más ni menos que para el actor y director John Krasinski, de 45 años de edad.

Actor que no solo se ha hecho popular por su personaje de Jim Halpert en la serie de The Office, sino también es una de las figuras más queridas de todo Hollywood.

Así como John Krasinski sostiene una de las relaciones más estables del medio con la también actriz Emily Blunt, de 41 años de edad.

Ante la noticia del nombramiento, el hombre más sexy del mundo 2024, el actor John Krasinski se dijo totalmente sorprendido, incluso hasta pensó que era una broma.

“En realidad, me quedé sin palabras de inmediato. No se me ocurrió nada”, expresó John Krasinski al enterarse que es el hombre más sexy del mundo 2024.

“Pensé que me estaban tomando el pelo. No suelo despertarme pensando: ‘¿será este el día en el que me pedirán que sea el hombre más sexy del mundo?’ Y, sin embargo, ocurrió. Me pusieron el listón muy alto”. John Krasinski

Incluso, John Krasinski reveló que su esposa la actriz Emily Blunt estaba muy emocionada de tener el hombre más sexy del mundo 2024 en casa.

Tanto que Emily Blunt aseguró que enmarcaría la portada de la revista con su esposo John Krasinski como el hombre más sexy del mundo 2024.

John Krasinski, el hombre más sexy del mundo 2024, así como exitosa y gran padre

Otro de los detalles que el nombramiento de John Krasinski como hombre más sexy del mundo 2024, ha sido que la revista destaca la exitosa carrera que lleva así como el gran padre que es.

Pues John Krasinski ha forjado una exitosa carrera en Hollywood con series como The Office así como Jack Ryan.

Mientras que en el cine, ha explorado aún más logrando un nombre tras coescribir, dirigir y protagonizar junto a su esposa Emily Blunt el thriller de 2018 “ A Quiet Place”.

Por otra parte, en lo personal John Krasinski, el hombre más sexy del mundo 2024 ha forjado una relación de ya 14 años estable y feliz junto a Emily Blunt.

Junto a sus dos hijas, Hazel, de 10 años, y Violet, de 8 años, con las que disfruta de leerles cuentos cada noche.