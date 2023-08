El chismoso que aseguró la ruptura entre Humberto Zurita y Stephanie Salas, hoy pide perdón.

Humberto Zurita, de 68 años de edad, y Stephanie Salas está muy cerca de cumplir un año de relación y tal parece que son muy felices.

En julio, Gustavo Adolfo Infante reveló que una fuente cercana a la familia Pinal le había revelado la ruptura de Stephanie Salas y Humberto Zurita.

Humberto Zurita y Stephanie Salas no se van a casar porque eso ya ni está de moda, dicen

Pero esto fue desmentido indirectamente por la pareja, quienes compartieron momentos juntos de sus vacaciones en Argentina.

Stephanie Salas -de 53 años de edad- y Humberto Zurita están en el mejor momento de su noviazgo, por lo que el actor no entiende cómo surgió el rumor de su ruptura.

“Me dijeron que Gustavo Adolfo Infante lo sacó y luego dice: ‘es que una fuente muy fidedigna’ dices, no andes diciendo tonterías porque luego pierdes credibilidad”

Humberto Zurita cree que Gustavo Adolfo Infante, de 58 años de edad, no debe creer tanto en sus “fuentes”, pues cada que se equivoca va perdiendo credibilidad.

“Se me hace mal que haga rumores que no tiene fundamento, creo que no hay mejor compromiso, que el compromiso que tienes tú con tu pareja”

Humberto Zurita