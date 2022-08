En redes sociales Edwin Luna compartió que se encuentra tomando lecciones para aprender a tocar un instrumento en honor a su padre quien murió en el 2018.

Y es que aunque en vida su padre le recomendó nunca dejar de practicar; el cantante de 35 años de edad lo habría desobedecido hasta ahora.

Por lo que recordando la instrucción del llamado ‘Gorrión’, Edwin Luna decidió retomar sus clases y ensayos para aprender a tocar como él, el acordeón.

A través de sus cuentas en redes sociales Edwin Luna, esposo de Kimberly Flores, compartió que se encuentra tomado clases para aprender a tocar debidamente el acordeón.

Y es que de acuerdo con e Edwin Luna, que él tocara el acordeón siempre fue el deseo de su padre; sin embargo, el cantante dijo haberlo desobedecido hace muchos años.

“Me quise despertar ensayando, hace muchos años mi papá me decía que no soltara el acordeón y que creen, no hice caso”

Edwin Luna