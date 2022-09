En los últimos días, Edwin Luna se ha convertido en blanco de burla y es que el vocalista de La Trakalosa de Monterrey se injertó cabello por lo que hoy luce una pelona brillante.

Look que no durará mucho pues Edwin Luna, de 35 años de edad, espera que en breve su cabellera haga acto presencia y que su abundancia deje sin habla a muchos.

Sin embargo, mientras esto ocurre, Edwin Luna comparte en redes sociales fotos del proceso, desde que entró al quirófano, hasta como salió sangrando de la cabeza.

Edwin Luna (Edwin Luna / Facebook)

Y aún así, más que preocupación, el esposo de Kimberly Flores, de 33 años de edad, causó risa pues dicen que bien podría ser el protagonista de la versión mexicana de la película Rápidos y Furiosos.

E incluso podría ser la nueva imagen de “maestro limpio”, o un personaje de Dragon Ball Z, por lo que el propio en lugar de molestarse compartió en sus historias de Instagram, algunos de sus memes.

Edwin Luna se burla de su pelona (@edwinlunat / Instagram)

Por supuesto, Edwin Luna no permitirá que se burlen de él por lo que en un intento de dejar claro que no le molesta lo que se diga sobre sus persona, le está viendo el lado divertido.

Vía Instagram, el cantante compartió un video donde asegura que por un rato lucirá lentes de sol y que después explicará el por qué, así como se burla se su pelona brillante.

“No les eh subido nada desde ayer porque estuve en recuperación todo el día, no me quito los lentes porque después va a ver todo el show porque está con madre porque donde me paró siento que veo puro pelón, mira”, dice y muestra a unos dibujos que asegura lo representan.

Se trata de los populares emojis que representan diferentes estados de animo: “¿tienen como mi molde?”, subraya y sin más suelta una carcajada.

Además de risas, sus fans le mandan mensajes de recuperación y le piden cuidarse ya que todo procedimiento estético tiene aunque sea un mínimo riesgo.