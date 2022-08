¿Eduin Caz se manchó? Así felicitó a su esposa por su cumpleaños y acabó criticado por la manera en lo que lo hizo en pleno concierto de Grupo Firme.

Eduin Caz de 28 años de edad se encuentra triunfando con Grupo Firme, sin embargo en pleno concierto sorprendió a los asistentes al pedir que tocaran las mañanitas por una persona muy especial.

En medio de la controversia sobre una posible separación, Eduin Caz sorprendió a su esposa Daisy Anahy de 28 años de edad al celebrar su cumpleaños por anticipado. Pero su festejo fue más allá que terminó recibiendo críticas.

Eduin Caz y Daisy Anahy (@eduincaz / Instagram)

Eduin Caz felicita a su esposa en pleno concierto y le termina lloviendo críticas

Eduin Caz y su esposa Daisy Anahy se han convertido en una de las parejas más polémicas del medio del espectáculo. A través de sus redes sociales los famosos suelen compartir parte de su día a día.

Sin embargo, Eduin Caz se convirtió en tema de conversación por la manera en la que celebró el cumpleaños de su esposa Daisy Anahy en pleno concierto de Grupo Firme.

Fue el propio Eduin Caz que compartió el video con el mensaje: “Dejare esto por aquí y me retiraré lentamente Feliz cumpleaños adelantado @anahydpg espero disfrutaras tu festejo”.

En el video se puede ver el momento exacto en que Eduin Caz pide al Grupo Firme tocar las mañanitas para su esposa Daisy Anahy.

En ese momento Eduin Caz sale corriendo hacia donde se encontraba su esposa que estaba disfrutando el concierto en primera fila.

Eduin Caz le echó encima un recipiente lleno de una bebida, esta acción fue replicada por varios miembros de Grupo Firme.

Daisy Anahy terminó toda empapada ante la sorpresa de los asistentes, pues fueran varias bebidas las que le tiraron encima.

Eduin Caz termina por abrazarla, aunque se encontraba toda empapada. No es la primera vez que Grupo Firme hace esto ya que como parte de su tradición se moja al cumpleañero.

Este festejo fue una venganza ya que cuando Eduin Caz cumplió años hicieron lo mismo arrojándole Jamaica luego de agua simple.

Pese a críticas esposa de Eduin Caz asegura que disfruto de su festejo

Tras viralizarse el video, usuarios han arremetido en contra de Eduin Caz por su acción sobre su esposa Daisy Anahy y es que consideraron que se manchó con el festejo.

“Así no... quiero que me feliciten.. mejor no”, “Muy mal gusto”, “Pido el divorcio”, “Qué falta de respeto, me parece algo tan de mal gusto”, “Se me hace una gran falta de respecto, es como burlarse de su propia esposa y dejarla en ridículo”, fueron algunas de las críticas que recibió.

Pese a las críticas, parece que a Daisy Anahy no le molestó el festejo y así lo compartió en sus redes sociales, donde se mostró con su cabello mojado.

“Y así terminó mi noche. Uno de los mejores conciertos. Sí hubo venganza, pero lo disfruté mucho. Y lo único que puedo decirles es que si no han ido a un concierto de Grupo Firme, lo necesitan en su vida” Daisy Anahy