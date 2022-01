El cantante mexicano Eduin Caz, confirmó que él no iba en la camioneta accidentada; la conducía su tío y asistente Jorge Omar Cazares.

Recordemos que en las últimas horas, circularon imágenes de la camioneta impactada de Eduin Caz.

Se aseguraba que Eduin Caz es quien viajaba en la camioneta y quien perdió el control de la unidad.

Eduin Caz sufre accidente tras volcarse su camioneta en Culiacán (Twitter)

Asimismo, se desconocía si se encontraban más personas a bordo y si sufrieron lesiones.

Eduin Caz se pronuncia tras accidente de auto

Eduin Caz emitió un comunicado en video, a través de su cuenta en Instagram y dejó saber que él no era quien viajaba en la camioneta que se accidentó este lunes.

“Estoy mirando las noticias, a todos los medios, realmente es verdad, es mí camioneta, afortunadamente yo no iba manejando”, reveló Eduin Caz.

Era su tío y asistente Jorge Omar Cazares, quien manejaba el vehículo, sin embargo, la camioneta sí le pertenece a él.

Pese a ello, nadie sufrió daños graves, su tío está a salvo.

“El que iba manejando es mi asistente, Jorge Omar Cazares, que es mi tío, el cual también está totalmente fuera de peligro”, explicó Eduin Caz.

Finalmente, Eduin Caz aprovechó para agradecer a sus fanáticos, quienes, tras el incidente, le han escrito para consultar su estado.

“Les agradezco a todos los mensajes y las llamadas y les repito que si no les he contestado es porque me voy despertando”, expresó Eduin Caz.

“Afortunadamente es una noticia mala, pero todo bien, solamente los daños materiales, no tengo más qué decirles, que muchas gracias por preocuparse”, añadió.

Tras la publicación de Eduin Caz, sus amigos y compañeros del gremio, no tardaron en pronunciarse entre los comentarios.

Mane De La Parra, Sherlyn, Daniela Calvario, Guaynaa y Jaime Camil, fueron algunas de las figuras de la industria del entretenimiento, que reaccionaron.

“Que bueno que todos bien”, escribió Mane De La Parra; por su parte, Jaime Camil comentó: “Gracias a Dios, carnal”.

“Que bueno”, comentó Sherlyn entre emojis de victoria.

Daniela Calvario y Guaynaa, celebraron su bienestar entre emoticones de corazón y de agradecimiento.

“Les agradezco a todos los mensajes y las llamadas”, expresó Eduin Caz para concluir.