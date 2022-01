Dulce María recuerda su incómodo primer beso en televisión (VIDEO)

La cantante y actriz mexicana Dulce María recordó su incómodo primer beso en televisión, durante una entrevista.

Fue en una aparición en el programa de entrevistas de Karla Díaz, para su canal de YouTube, donde Dulce María se sinceró al respecto.

Recordemos que Dulce María estuvo con la cantante, en la agrupación femenina Jeans, por lo que intercambiaron algunas anécdotas.

Asimismo, la ex RBD tuvo la confianza de revelar algunas de sus intimidades a la vocalista de JNS.

Sin duda, una de las historias que más llamó la atención, fue la de su primer beso en televisión.

Karla, Dulce, Zoraida (Instagram/pinkypromise)

Dulce María confiesa que su primer beso en televisión fue un desastre

Dulce María reveló que su primer beso en televisión fue con el actor mexicano Kuno Becker en la telenovela ‘Primer amor… a 1000 x hora’.

Aunque ya tenia algunos años de experiencia en televisión, era la primera vez que Dulce María daba un beso de telenovela y todo salió mal.

“Yo no tenía idea de cómo se tenía que dar un beso, entonces yo le preguntaba al director que creo que era Pardo”, relató Dulce María.

“Yo no sé, yo nunca he dado un beso en una novela, entonces ‘¿qué hago?’ y me dice ‘tú llega y lo besas’”, agregó la actriz.

Dulce María (Instagram/Pinkypromise)

Dulce María, confundida, le preguntó al director: “¿Así como normal?”, “Y me dice ‘Sí’ y pues fue como ‘Okay, está bien, bueno’”, relató.

La intérprete se sintió muy apenada con sus compañeros, pues en la escena se notó que sacó la lengua para besar a Kuno Becker.

“Yo llegué y lo hice y ni cuenta me di hasta que vi que todo el mundo estaba viendo que había sacado la lengua y de verdad”, confesó.

“Qué oso me dio”, expresó Dulce María, quien dejó saber que, tras el incidente, no quería regresar al rodaje.

“Obviamente yo no quería salir de mi casa nunca, estaba muerta de pena porque nadie me dijo que eso no se hacía”, expuso.

Asimismo, Dulce María recordó cuando sus compañeras de Jeans le preguntaron si ya había tenido relaciones sexuales.

“Fue algo que a mí ahora me da mucha risa. Cuando yo entré a Jeans, que fue antes de Rebelde obviamente, yo iba a cumplir”, platicó.

“Un día que fue creo la primera gira que tuvimos, me decían ‘bueno, ahora nos vas a contar si ya fue tu primera vez’”, continuó.

“Y así decían: ‘Anda ya cuéntanos’, y no sé qué tanto”, agregó Dulce María para concluir.