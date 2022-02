Diego Verdaguer sufrió las mismas complicaciones de Covid-19 que Toño Mauri, reveló el actor, quien estuvo al borde de la muerte a causa de la enfremedad provocada por el coronavirus.

Toño Mauri confirmó que Ana Victoria, hija de Diego Verdaguer, lo buscó unas semanas atrás, intentando obtener ayuda para que sobreviviera.

Pese a ello, Toño Mauri dijo que le tomó por sorpresa la muerte de Diego Verdaguer, pues hasta donde sabía, el cantante argentino parecía estarse recuperando.

En entrevista para ‘Ventaneando’, Toño Mauri contó cómo sucedió su acercamiento con la familia de Diego Verdaguer, luego que este se infectara de Covid-19:

“Un amigo en común de Ana Victoria y mío nos contactó, le dio mis datos a Ana Victoria, recibí una llamada de ella, me platicó lo que estaba pasando y bueno, primero me dio mucho gusto que me buscara y luego me dio mucho gusto poder platicar con ella, y platicarle mi experiencia”

Toño Mauri