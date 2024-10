Se ha dado a conocer, la muerte del actor John Amos a los 84 años edad, misma que se ocultó casi 2 meses.

Pues el actor John Amos murió el pasado 21 de agosto de 2024, sin embargo, hasta ahora dio a conocer la noticia su publicista, Belinda Foster.

Misma muerte del actor John Amos que también confirmó su hijo Kelly Christopher Amos a través de un sensible mensaje.

“Con gran pesar les comunico que mi padre ha cambiado de vida. Era el hombre con el corazón más bondadoso y un corazón de oro…, y era querido en todo el mundo. Muchos fans lo consideran su padre televisivo. Vivió una buena vida. Su legado perdurará en sus destacados trabajos en televisión y cine como actor. Era mi padre, mi mejor amigo y mi héroe. Gracias por sus bendiciones y apoyo en este momento”. Kelly Christopher Amos

¿De qué murió John Amos? El actor de 84 años de edad cuya muerte se ocultó casi 2 meses (Amy Sussman / Amy Sussman/Invision/AP)

¿De qué murió el actor John Amos a los 84 años de edad?

Aunque no se dieron detalles, la muerte del actor John Amos a los 84 años de edad fue por causas naturales en Los Ángeles, California en Estados Unidos.

A John Amos se le conoció como uno de actores afroamericanos más prolíficos en la industria del cine y la televisión.

Gracias a su trabajo en series como The Mary Tyler Moore y Good Times; además de aparecer All in the Family, The West Wing y Two and a Half Men.

Mientras que en cine, John Amos apareció en numerosas películas de Hollywood, por lo que es recordado por participar en cintas como Coming to America y Die Hard 2.

¿De qué murió John Amos? El actor de 84 años de edad cuya muerte se ocultó casi 2 meses (Gus Ruelas / AP)

Hija del actor John Amos también se enteró de su muerte tras casi 2 meses

Tras darse a conocer la muerte de John Amos a los 84 años de edad, la polémica se hizo presente ante los hechos.

Luego de que Shannon Amos, hija del actor John Amos compartió a través de sus redes sociales haberse enterado de la muerte de su padre tras casi 2 meses de que se ocultó el deceso.

“Estamos devastados y nos quedan muchas preguntas sobre cómo sucedió esto hace 45 días, al enterarnos a través de los medios de comunicación como muchos de ustedes”. Shannon Amos

Asimismo, la hija del actor aseguró que con la muerte de su padre John Amos le daba “ algo de paz al saber que mi padre finalmente es libre”.

Mensaje que medios locales, han asegurado se debe a la pelea entre hermanos, pues se sabe que desde 2023 luchaban por asumir los cuidados y la gestión legal de John Amos.

Luego de que Shannon Amos acusó públicamente a su hermano de maltrato a personas mayores, sin embargo, Kelly Christopher Amos se defendió al asegurar que los alegatos de su hermana eran para alejarlo de su padre.