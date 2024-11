¿Danna Paola pensó en quitarse la vida? Así lo reveló en su crudo documental ‘Danna tenemos que hablar’ de Disney Plus.

A lo largo de su trayectoria, Danna Paola -de 29 años de edad- ha sido muy reservada con su vida privada.

Sin embargo, Danna Paola decidió hablar sobre lo que ha vivido a lo largo de su carrera en un documental que abordará su identidad artística y los retos a los que se ha enfrentado.

‘Danna tenemos que hablar’ se estrenará de manera exclusiva en Disney Plus el próximo 27 de noviembre y llegará en una sola entrega.

Antes de su estreno, Danna Paola sorprendió a sus seguidores al revelar que llegó a pensar en quitarse la vida, afortunadamente buscó ayuda profesional para salir de este difícil momento.

Danna Paola confiesa que pensó en quitarse la vida pese a todo el éxito que tenía

Hay gran expectativa por el documental ‘Danna tenemos que hablar’, donde Danna Paola relata cómo ha sido su carrera desde que era una niña.

Danna Paola (Instagram / @latinbillboards)

Y es que Danna Paola se ha sincerado como nunca sobre las dificultades a las que se ha enfrentado para poder hacerse un nombre en el medio artístico.

En entrevista para el programa Sale el Sol, Danna Paola confesó la importancia del documental ‘Danna tenemos que hablar y es que puede mostrar más de su identidad artística.

“Para mí poder llegar a presentar este proyecto desde mi perspectiva, y poderles contar un poco acerca de mi carrera, y cómo viví como child star (estrella infantil), desde los cuatro añitos trabajando, a convertirme en la persona que soy hoy es muy lindo, y me empodera mucho, y creo que hoy estoy en un lugar muy lindo” Danna Paola

En los avances de ‘Danna tenemos que hablar’, Danna Paola confiesa que llegó a tocar fondo y hace referencia al haber estado cerca de un balcón.

Esto ha generado especulaciones sobre que Danna Paola pensó en quitarse la vida, algo que ha confirmado en su entrevista para Sale el Sol.

Danna Paola confesó que si empezó a tener pensamientos muy oscuros y fue cuando se dio cuenta que algo no se encontraba bien en su vida.

“Sí, empecé a tener pensamientos muy oscuros y eso fue el momento en el que me di cuenta que algo estaba yendo fatal en mi vida” Danna Paola

En su conversación, Danna Paola señaló que empezó a cuestionarse sobre su vida y si en realidad lo que estaba haciendo la hacía feliz.

“Cuando empiezas a tener esa oscuridad interior y me miraba al espejo y era como una disociación, porque no tenía ni idea de qué persona estaba ahí enfrente, más bien empecé a cuestionar mi vida, si todo esto que había construido toda mi vida, veintitantos años, me hacía feliz” Danna Paola

Danna Paola sí pensó en quitarse la vida, pero ahora se encuentra en una buena etapa

Danna Paola confesó que en el momento más oscuro de su vida, decidió buscar ayuda para poder salir adelante.

Además de terapia, Danna Paola se conectó con su arte y se rodeó de las personas que la aman.

“Lo dejé de disfrutar y entonces dije: ‘entonces mi propósito de vida, ¿cuál es?’. Y creo que lo que me ayudó mucho obviamente fue conectar esa emoción en terapia, a través del arte, rodeada de gente que me ama y que amo” Danna Paola

Danna Paola destacó que para ella es muy importante relatar el difícil momento que vivió y es que la salud mental es muy importante para el desarrollo personal.

En ese sentido, Danna Paola resaltó lo importante que es atenderse cuando se están teniendo pensativos negativos.

“Pero sí, yo creo que es importante mencionar que esos pensamientos hay que atenderlos cuando empiezan a suceder. La salud mental es lo primordial en la vida de un ser humano y estas experiencias nos pasan a todos, seas o no seas famoso” Danna Paola

Danna Paola puntualizó que actualmente se encuentra en un buen momento, pero para llegar a este punto tuvo que trabajar mucho.

“Mucho amor, me encanto, me amo muchísimo, tengo una luz que hace mucho no veía y creo que eso es algo que me ha ayudado mucho a también tener esta relación de confianza conmigo misma, porque creo que cuando uno realmente se mira al espejo y se ama, no viene desde el físico, viene desde amar el ser en el que te has convertido” Danna Paola

Sobre su relación con sus papás, Danna Paola dejó en claro que no tiene rencor, pues sabe que ellos hicieron lo mejor que pudieron y le ayudaron a convertirse en la persona que es hoy.

“Mis padres hicieron lo mejor que pudieron. Jamás (les guardaré rencor). Esto no es culpar a nadie, al contrario, o sea, gracias a ellos fueron los que más me apoyaron, me disciplinaron y me formaron, por supuesto, y les agradezco todo, y los amo con todo mi ser. Creo que no viene desde ese lado, yo creo que guardar rencor, un poco sí oscurece el alma. Y eso es lo que te hace no disfrutar tu vida. Y vivir en el pasado no está bien” Danna Paola

Por último Danna Paola destacó que le ha costado trabajo poder construirse y mostrarse muy segura, pero sabe que es algo que deberá seguir haciendo.

“Creo que estoy en un punto bastante luminoso y de mucha seguridad y confianza en mi ser, es algo que me costó muchos años construir y que seguramente voy a seguir construyendo porque la evolución es inevitable” Danna Paola