Danna Paola -de 29 años de edad- confirmó su fugaz romance con el futbolista Neymar en una entrevista en un programa internacional.

La vida amorosa de Danna Paola ha sido centro de atención a lo largo de su carrera, y esta vez sorprendió al revelar uno de sus noviazgos.

La cantante se olvidó de las cámaras y confesó por primera vez que tuvo una relación con Neymar- de 32 años de edad- hace unos años.

Fue en su participación en el programa, La Revuelta, en donde Danna Paola generó revuelo al hablar sobre su romance con el futbolista brasileño.

Danna Paola confirma su romance con Neymar

Danna Paola habló de sus romances y aseguró haber tenido una relación con Neymar.

En su más reciente visita al programa de televisión español, La Revuelta, la cantante habló como nunca de este tema.

Danna Paola (Instagram/@danna)

En primera instancia, Danna Paola entregó detalles de su actual relación y cómo su pareja la introdujo al mundo del deporte.

Sin embargo, aclaró que, a diferencia de su anterior pareja, este no es futbolista y añadió entre risas: “Ya estuve con un futbolista y no, no, no”.

Dicha respuesta dio entrada para que el entrevistador siguiera cuestionándola para saber el nombre del futbolista con el que salió.

Y tras una breve investigación, un integrante del programa de televisión dijo “Sí que sale. Neymar, ¿no?”, a lo que la artista respondió: “Sí, nos conocimos”.

Danna Paola analizó cómo se producen las relaciones entre los deportistas y las artistas, revelando que por obvias razones no prosperó.

El romance de Danna Paola y Neymar no triunfó por esta razón

Danna Paola se encuentra una vez más en el ojo del huracán, esta vez por confirmar su fugaz romance con el futbolista brasileño, Neymar.

La artista explicó que, aunque fue un romance “divertido”, no llegó a formalizarse porque la demanda de ambas profesiones hacia difícil compaginar sus tiempos.

Aunque la relación nunca fue oficial, Danna Paola admitió que Neymar es “muy gracioso y divertido”.

El romance tuvo lugar cuando Neymar jugaba en el Paris Saint-Germain y ella grababa Élite, etapa en la que ambos se conocieron.

“Dios mío, esto nunca lo había dicho”, expresó la artista entre risas ante la sorpresa de su revelación en el programa español.