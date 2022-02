Daniela Parra suplica por ayuda económica para Héctor Parra: “Nos las estamos viendo negras”

Daniela Parra suplicó por ayuda económica para Héctor Parra. “Nos las estamos viendo negras”, reconoció la joven, quien financia la defensa de su padre.

Han sido diversas las acciones emprendidas por Daniela Parra, sus amigos y familiares, para ganar dinero y seguir luchando por la libertad de Héctor Parra.

Sin embargo, Daniela Parra reconoció que haga lo que haga, el dinero nunca le alcanza, por lo que suplicó a las autoridades no prolongar más la situación:

“Ahora sí les puedo decir que no la estamos pasando nada bien, el problema económico ya cada vez es más grande, mi papá cada vez pues está perdiendo más el piso, incluso yo también, nunca la hemos pasado bien, pero ahora ya está afectando mucho más en nosotros, es devastador, es desgastante y no podemos seguir así, ni mi familia, ni mi demás familia, es un problema gigante que tenemos que solucionar con alguna autoridad que haga bien a su trabajo, porque estos al parecer no sirven”

En entrevista para ‘Ventaneando’, la joven de 24 años detalló todo lo que ha hecho para poder seguir pagando la defensa de Héctor Parra:

Daniela Parra señaló que el costoso proceso la ha obligado a trabajar sin descanso, pero al no ver resultados favorables, sus esperanzas de ver libre al actor se están diluyendo:

“Ahora sí ya no hay más cosas que vender, yo trabajo de lunes a domingo, yo trabajo y no he dejado de trabajar en algún momento, pero nos consume, a mí me está consumiendo demasiado, mi papá está consumiendo demasiado, mi papá me está consumiendo demasiado, al principio teníamos mucha fe y mucha esperanza, pero van pasando cosas y tantas piedras en el camino, que es un poco complicado seguir”

Daniela Parra, hija de Héctor Parra