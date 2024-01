¿Daniel Bisogno fuera de Ventaneando? En plena recuperación el conductor de 50 años de edad habla sobre su futuro laboral en TV Azteca.

Luego de enfrentar serios problemas de salud que puso en peligro su vida, Daniel Bisogno se tuvo que enfrentar a chismes que señalaban que este 2024 ya no estaría en Ventaneando.

Las especulaciones crecieron luego de que Daniel Bisogno reveló que se ausentaría de Ventaneando ya que se tomaría unas vacaciones con un misterioso hombre.

La razón por la que Daniel Bisogno no regresaría a Ventaneando en 2024

En medio de los chismes sobre su futuro laboral, Daniel Bisogno ya reveló si es verdad que dejará de ser uno de los conductores principales de Ventaneando.

Daniel Bisogno aprovechó esta oportunidad para mandar una dura amenaza a dos chismosos que han difundido especulaciones sobre su estado de salud.

El 2023 fue un año complicado para Daniel Bisogno y es que tuvo que ser hospitalizado en dos ocasiones.

A unos días de haber iniciado el 2024, Daniel Bisogno reconoció que aunque vivió momentos muy difíciles, ya va mejor de salud.

“Ya más recuperadito, ahí vamos. Me siento cada día mejor, no estuvo fácil porque estuvo duro lo que pasó”

En entrevista compartida en el canal de Michelle Rubalcava, Daniel Bisogno reconoció que sus problemas de salud lo hicieron reflexionar muchas cosas tanto a nivel personal como laboral.

“Me hizo reflexionar muchas cosas, reencontrarme conmigo mismo, con mi trabajo. La manera en la que manejo mi trabajo hoy en día es diferente a como la manejaba antes, sin perder el sentido del humor que me puede caracterizar”

Daniel Bisogno cree que al enfrentarse a un serio problema de salud, lo hizo ser una mejor persona, lo que se verá reflejado en su trabajo.

Al ser cuestionado sobre si dejará Ventaneando en este 2024, Daniel Bisogno se mostró sorprendido por estos chismes y le pidió a las personas no creer a medios que no sean serios.

“No, como crees (…) No hagan caso más que a los medios serios, ya no saben que inventar absolutamente”

Daniel Bisogno señaló que sería ilógico que lo corrieran en Ventaneando ahora que está en plena recuperación.

En plena entrevista, Daniel Bisogno recordó que Ventaneando está a punto de cumplir 28 años al aire.

“Imagínate que me sacaran de este programa yo en una recuperación de una operación, sería totalmente ilógico y más con el cariño y con el tiempo que llevamos trabajando en Ventaneando, que vamos a cumplir 28 años”

Daniel Bisogno recordó que no es la primera vez que surge un rumor de que un conductor de Ventaneando sale del programa.

En ese sentido, Daniel Bisogno señaló que hasta el momento a ellos no les han dicho que alguien salga de Ventaneando.

Daniel Bisogno cree que él no saldría de Ventaneando por que es una parte importante del mismo.

De manera contundente, Daniel Bisogno señaló que no hay una persona que pudiera desempeñar el rol que él hace en Ventaneando.

“Honestamente creo que soy una parte importante del programa y no es por decirlo creyéndome mucho y así, sino porque el papel que me toca desempeñar a mí no hay quien lo haga”

Daniel Bisogno