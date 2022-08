La cantante mexicana Dalú, compartió las primeras imágenes de su primogénita, de nombre Luna.

Recordemos que Dalú de 26 años, fue la ganadora de La Academia en su edición 2019.

Fue en marzo de este año, cuando la exacadémica, reveló que estaba en espera de su primer bebé.

En aquel entonces, la intérprete causó furor en redes sociales y sus fanáticos no tardaron en mostrarle su apoyo.

Dalú (@dalumusica / Instagram)

Esta vez no fue la excepción; a través de su cuenta oficial en Instagram, Dalú hizo pública una tierna imagen de la manita de la pequeña, tomando la mano la mano de la intérprete.

En la descripción de la fotografía, añadió un emotivo mensaje:

“09.08.22 Ella es exactamente lo que había soñado. Perfecta (She’s exactly what I dreamed of. Perfect)”, escribió la cantante al pie.

Fans de Dalú reaccionan a la primera fotografía de su bebé

Dalú logró cosechar una gran base de seguidores durante su paso por el reality show de Tv Azteca, La Academia y suelen demostrarle en redes sociales su gran apoyo, tal como lo hicieron cuando se coronó como la ganadora del programa, o cuando anunció que estaba embarazada.

Dalú (Instagram/@dalumusica)

Esta vez no fue la excepción, entre los comentarios aprovecharon para felicitarla y enviarle buenos desesos.

“Muero de amor y estoy tan feliz y emocionada de saberte con Luna en tus brazos”, “Estuve más pendiente que con mis exámenes”, “Felicidades hermosa !Bienvenida al mundoLuna preciosa! Te deseó una larga y feliz vida”, fueron solo algunos de los comentarios por parte de los usuarios.

Sin embargo, no solo sus seguidores se reportaron entre los comentarios, también grandes personalidades dentro de la industria del entretenimiento.

La actriz Laura Zapata, la reina de belleza Sofía Aragón y la participante de La Academia Isabela Ortega, tal como Kalimba, La Chicuela y Erika Alcocer, le enviaron buenos deseos entre los comentarios.

Dalú (@dalumusica)

“Te amísimooo. Felicidades chiquitaaa. Toda la felicidad para ti y baby moon para toda su vida. ¡Ya la quiero conocer!”, escribió Sofía Aragón.

“Wow llegó el día de tener a tu hermosa Leoncita entre tus brazos. Que Dios y la Santísima Virgen la acompañen siempre y a ti con la gran bendición de ser madre”, escribió Laura Zapata por su parte.

Mientras tanto, Dalú comparte su faceta como madre, a través de su cuenta oficial en Instagram, donde cuenta con casi medio millón de seguidores.