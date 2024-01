Cynthia Rodríguez -de 39 años de edad- resumió lo mejor de su año 2023 a través de su cuenta oficial de redes sociales.

No obstante, no pasó desapercibido que Cynthia Rodríguez no incluyó a Carlos Rivera -de 37 años de edad- en su video, por lo que ya hay fans indignados.

Pues de acuerdo con los fans, esta no sería la primera vez que Cynthia Rodríguez excluye a su esposo de sus publicaciones; ya sean fotos o videos.

Cynthia Rodríguez resume lo mejor del 2023 sin Carlos Rivera

Como muchos artistas y usuarios, Cynthia Rodríguez compartió un video resumiendo lo mejor del 2023 a través de su cuenta oficial de Instagram.

A pesar de que Cynthia Rodríguez aseguró que había sido el “mejor año” de su vida, a la actriz le llovieron críticas de los fans.

Cynthia Rodríguez (@cynoficial / Instagram)

Esto debido a que la famosa excluyó del video a su esposo y padre de su hijo, Carlos Rivera.

De acuerdo con los más de 4.7 millones de seguidores de la famosa, esta no sería la primera vez que Cynthia Rodríguez lo hace menos en sus publicaciones-

Sin embargo, debido a que ambos se volvieron padres en 2022, los fans esperan ver un poco más al cantante en el video.

El resumen del 2023 de Cynthia Rodríguez solo retrataría sus viajes y todo su embarazo, incluyendo el baby shower y varias sesiones fotográficas.

Carlos Rivera también excluye a Cynthia Rodríguez

A pesar de que muchos se molestaron por la ausencia de Carlos Rivera en el resumen de Cynthia Rodríguez, la falta de publicaciones juntos sería un acuerdo mutuo relacionado con su trabajo.

Pues Carlos Rivera tampoco tendría muchas fotos con Cynthia Rodríguez en cuentas de redes sociales; los famosos solo compartieron una postal navideña en familia.

“Mis dos regalos de Dios en esta Navidad”, escribió Carlos Rivera en la foto donde aparece con Cynthia Rodríguez y su hijo, León Rivera Rodríguez.