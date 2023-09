Cynthia Rodríguez reaparece en sus redes sociales y habla de su maternidad luego de que se filtraron fotos de su hijo León.

Desde que anunció que se convertiría en madre, Cynthia Rodríguez se ha mantenido muy activa en sus redes sociales compartiendo su experiencia.

Sin embargo, Cynthia Rodríguez -de 39 años de edad- mostró su molestia luego de que se filtró una fotografía donde se mostraba el rostro de su hijo León.

Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera -de 37 años de edad- son conocidos por no compartir detalles de su vida privada, por lo que la pareja había sido muy cuidadosa pero esta imagen se compartió sin su consentimiento.

Tras la polémica generada, Cynthia Rodríguez reapareció en sus redes sociales para pedir un alto a las críticas sobre la maternidad.

A una semana de que se filtró la foto de su hijo León, Cynthia Rodríguez reapareció en sus redes sociales con un importante mensaje sobre la maternidad.

En sus Instagram Stories, Cynthia Rodríguez señaló que es necesario que se reconozca la crianza como un éxito, pues la labor de las mujeres también se debe de resaltar.

En una serie de historias, Cynthia Rodríguez cuestionó las críticas que hay sobre la maternidad.

“Creo que no hay nada peor que una mamá criticando a otra mamá, y no lo digo sólo por los mensajes que me escriben a mí, en general”

Cynthia Rodríguez