Cristian Castro se declara fan de BTS y asiste a su concierto, tal y como lo publicó a través de su Instagram.

Cristian Castro ha sorprendido a todos en sus redes sociales, tanto a fanáticos como a usuarios de redes tras publicar una foto afuera del concierto de BTS.

El concierto de BTS, una de las bandas surcoreanas más populares hasta el momento, ofreció un concierto en el SoFi Stadium en California, Estados Unidos.

Y fue ahí precisamente en donde Cristian Castro se dio cita, confirmando así que es parte del Army.

Cristian Castro va a concierto de BTS (@cristiancastropop / Instagram)

Cristian Castro logró colarse en uno de los cuatro conciertos de BTS

La foto de Cristian Castro en uno de los conciertos de BTS no solo ha levantado sorpresa, sino envidia pues BTS únicamente se presentó en Estados Unidos por 4 fechas, mismas que logró un lleno total.

El cantante compartió la foto en Instagram en donde, a sus espaldas se encuentra el cantante Kim Seok-jin , mejor conocido como Jin.

En la publicación de Cristian Castro, el mismo colocó la leyenda “BTS Army”, confirmando así que es fanático de la banda de K-Pop.

Este hecho hizo que el nombre de Cristian Castro se convirtiera en tendencia en redes sociales, generando sorpresa en todos los usuarios.

Esto debido a que nadie se imaginaba que Cristian Castro pudiera ser fanático del K-Pop y, mucho menos considerarse un Army de BTS.

BTS en Sing 2 (@7Fates_CHAKHO - Twitter)

BTS establece récord durante su primer gira de conciertos después de la pandemia

Luego de que se diera a conocer que Cristian Castro asistió al concierto de BTS como un Army más, los usuarios en redes sociales se dijeron sorprendidos.

Aunque no es de sorprender debido a la popularidad que tiene BTS en todo el mundo, de hecho se informó que la banda coreana logró romper récord en su primera serie de conciertos presenciales en los Ángeles titulada ‘BTS Permission To Dance On Stage ’.