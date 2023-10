Coque Muñiz fue corresponsal de Joaquín López Doriga y así lo reveló en Quién es la Máscara 2023.

Quién es la Máscara 2023 tuvo su tercera emisión y como en cada programa, un personaje tuvo que revelar su identidad.

El domingo 29 de octubre se eliminó a Balero y se supo que Coque Muñiz -de 63 años de edad- era quien interpretaba al divertido personaje.

Algo que llamó la atención entre sus pistas fue su empleo como corresponsal, por lo que Coque Muñiz explicó que trabajó para Joaquín López Doriga dos semanas.

Muchos no sabían que al inicio de su carrera, Jorge Muñiz -nombre del cantante- trabajó para Joaquín López Doriga, hasta que lo reveló en Quién es la Máscara 2023.

No es la primera vez que Coque Muñiz cuenta su experiencia trabajando con el periodista, pues en una entrevista con Miembros al Aire, contó su experiencia.

El cantante narró que él quería ser cantante, pero para darse a conocer en el medio, le pidió una oportunidad como reportero a Joaquín López Doriga.

Coque Muñiz recordó que su primera entrevista fue con Fidel Velazquez, líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM).

“Mi primera entrevista fue con Fidel Velazquez, pero ¿yo qué sabía de la CTM? Al siguiente día me llaman y me dijo: ‘tus preguntas no son buenas’”

Coque Muñiz