La actriz trans Coco Máxima ni enterada está de que Irina Baeva -de 31 años de edad- ya es pasado en Aventurera.

Así lo dijo a reporteros, intentando evadir las preguntas incómodas de la prensa sobre su compañera de elenco y la nueva Aventurera.

Coco Máxima también habló de la posibilidad de que Niurka, quien lanzó duras críticas a Irina Baeva, le dedique comentarios similares. Su respuesta dejó impactados a los reporteros.

Coco Máxima (@cocomaxima / Instagram)

Coco Máxima sobre la supuesta salida de Irina Baeva de Aventurera: “Yo no sé nada”

El domingo 7 de julio, reporteros abordaron a Coco Máxima y le preguntaron su opinión por la supuesta salida de Irina Baeva de Aventurera.

“¿Cómo, no, quién se baja de la obra?”, respondió Coco Máxima, afirmando que no creía que Irina Baeva deje la obra, pese a que el productor Juan Osorio lo anunció.

De entre todas las malas críticas que ha recibido Aventurera, muchos han afirmado que la única que se salva es Coco Máxima.

Ante ello, los periodistas le preguntaron si Juan Osorio no le ha ofrecido el papel protagónico.

La actriz trans sólo soltó una risa y dijo: “Yo no sé nada, yo no sé nada, yo nada más vengo aquí a ser vedette. No sé qué vaya a pasar, no sé qué va a suceder”.

Irina Baeva y Coco Máxima (@cocomaxima / Instagram)

Coco Máxima dice qué haría si Niurka le dedica críticas tan duras como a Irina Baeva

Respecto a los rumores de que Irina Baeva “es muy cortada” y prácticamente no convive con nadie del equipo de Aventurera, Coco Máxima dijo que esa no ha sido su experiencia.

Por el contrario, dijo, prácticamente comparte todo el tiempo con la actriz rusa, pues casi todas sus escenas son con ella y comparten camerino.

Una de las cosas que más ha afectado a Irina Baeva durante las semanas que ha interpretado a Aventurera son las duras críticas que ha recibido, en especial de Niurka.

Ante ello, los reporteros le preguntaron a Coco Máxima si no teme que la próxima en la lista de Niurka sea ella misma y qué le diría si sucede.

La actriz trans, lejos de intimidarse y molestarse, dijo que para ella sería prácticamente un honor que Niurka le dedique unas palabras, aunque llegaran a ser negativas.

De hecho, afirmó, si Niurka habla de ella y su desempeño en Aventurera, es capaz de poner en su perfil de Instagram las declaraciones ‘Mamá Niu’.