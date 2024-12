Coco Levy -de 57 años de edad- sigue de luto y sin cobrar la herencia que le dejó su mamá, Talina Fernández.

La vida de Coco Levy ha estado marcada por la pérdida de sus seres queridos; Talina Fernández murió en junio de 2023 y su hermano, Pato Levy, murió en junio.

El productor atraviesa por una fuerte depresión por la pérdida de su familia y recientemente confesó que aún no recibe la herencia de Talina Fernández.

Talina Fernández y su hijo, Coco Levy (Instagram/@Sussan Taunton)

Coco Levy explica por qué no ha recibido la herencia de Talina Fernández

Talina Fernández dejó claro cómo debían ser repartidos sus bienes pero, su hijo Coco Levy, aún no recibe lo que le corresponde a un año de la muerte de la conductora.

Coco Levy explicó a De Primera Mano que el proceso para repartir la herencia de Talina Fernández se complicó tras la muerte de Pato Levy.

Pues los bienes que le correspondían a Pato Levy son ahora de sus hijos y uno de ellos es menor de edad, lo que complica que se reciba la herencia de Talina Fernández.

“Sí afectó, porque Pato tiene un hijo menor de edad y hay que pasar un proceso judicial para ratificar el testamento de Pato (...) Ya estamos procediendo como tiene que ser” Coco Levy

Coco Levy es albacea de sus sobrinos, pero el proceso por la herencia de Talina Fernández seguirá tardando.

Hijos de Talina Fernández (Agencia México )

Coco Levy no quiere celebrar las fiestas decembrinas y revela la triste razón

Tras la muerte de Pato Levy, Coco Levy se sintió solo completamente, pues es el único de los hijos de Talina Fernández que sobrevive.

“Me quedé solo (...) Sí me siento solo, siento que se me fue parte de mi corazón y has sido muy duro” dijo Pato Levy, quien sigue devastado por la muerte de su hermano.

El productor menciona que sigue adelante por su pareja e hijas, pero no deja de ser complicado procesar la muerte de su familia.

Coco Levy fue cuestionado sobre si piensa pasar Navidad con alguno de sus sobrinos y él respondió que no pensaba festejar estas fechas.

“No tiene para mí ninguna importancia, en este momento si hay Navidad o fiesta, o viaje, no voy a participar en ese tipo de cosas, no estoy de humor, no me parece” Coco Levy

El ánimo de Coco Levy no es el mejor, por lo que descarta celebrar las fechas decembrinas.