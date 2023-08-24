Clara Chía -24 años de edad- habría peleado muy fuerte con Gerard Piqué -de 36 años de edad- por insistir con los hijos de Shakira.
La felicidad que Clara Chía y Gerard Pique presumen estar viviendo desde que Shakira se fue de España, habría tenido un revés recientemente.
Todo porque Clara Chía habría querido intervenir en la custodia de los hijos de Shakira, presionando a Gerard Piqué para hacer que la cantante modificara uno de los acuerdos.
¿Por qué Clara Chía y Gerard Piqué habrían peleado?
Según reportan medios españoles, Clara Chía se enteró de que entre los acuerdos de custodia, Shakira le exige a Gerard Piqué que sus hijos no convivan con ella.
Gerard Piqué habría aceptado esto sin la menor resistencia, lo que habría molestado a Clara Chía porque eso significaría que no podrían estar juntos cuando sus hijos lo visiten.
Tanto así, que la joven habría presionado a Gerard Piqué para que modificara ese acuerdo. ¿Qué hizo el exfutbolista del club Barcelona?
Pese a ello, según el medio Ecuavisa, “Gerard Piqué no habría cedido ante las insistentes peticiones de Clara Chía, lo que la habría puesto fúrica”.
Esta sería la segunda vez en las últimas semanas que Shakira y Gerard Piqué parecen más dispuestos a llevar una relación cordial por el bien de sus dos hijos.
Unos días atrás se reportó que tanto Shakira -de 46 años de edad- como Gerard Piqué, estaban evitando cualquier tipo de confrontación para poder vivir tranquilos:
“Están cumpliendo el convenio de separación a rajatabla, ya no hay discusión ni problema alguno”, afirmó una fuente.
Shakira y Gerard Piqué: ¿Qué cambió para que ambos ahora se muestren conciliadores?
Shakira se ha mostrado más conciliadora gracias a que ha vuelto a ser feliz en Miami, su nueva ciudad de residencia, según los reportes.
Y es que, a Shakira le estaría ayudando mucho a superar la ruptura el estar acompañada por sus amigos y familiares en Miami.
En tanto, Gerard Piqué también estaría más dispuesto a llevar la fiesta en paz con Shakira gracias a que su nueva residencia lo pone fuera del alcance de los paparazzi.
Y, por ende, le permite tener una vida más tranquila junto a Clara Chía.