Desde hace varios días, Christian Nodal viaja acompañado. No, Ángela Aguilar, su novia, no está a su lado por compromiso laborales.

Christian Nodal, tiene nuevo compañero. Se trata de un adorable perro cocker spaniel, quien es su nueva mascota y se llama Chichí.

El cachorro acompaña al cantante de música regional mexicana en su gira por Europa y las críticas no se hicieron esperar...

A través de su cuenta de Instagram, donde lo siguen casi 11 millones de personas, Christian Nodal compartió una fotografía junto a su nueva mascota.

Se trata de un perro cocker spaniel color café, mismo que Christian Nodal -de 25 años de edad- consiente cada vez que puede.

“La vida bella de Chichí”, escribió en cantante junto a la imagen que lo muestra acariciando al cachorro abordo de su avión privado.

Cabe señalar que Chichí, acompaña al cantante a todos lados, incluso se duerme con él, según reveló el propio en una entrevista.

“Es increíble. Nunca me había pasado que una mascota se acurrucara conmigo y luego me levantaba y se despertaba y no se dormía hasta que yo dormía a la cama, creo que va a ser un gran compañero”

Christian Nodal