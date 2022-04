Christian Nodal ya debería más de 2 millones de pesos a un empresario por incumplimiento de contrato

Christian Nodal ya debería más de dos millones de pesos por incumplimiento de contrato. Así lo reveló el abogado del empresario que se dice afectado por el ex de Belinda.

En 2018, Christian Nodal habría sido contratado por el empresario Joel Orlando Aragón García para realizar dos conciertos en Chihuahua a lo que nunca se presentó.

Sin embargo, Christian Nodal sí habría recibido un adelanto por más de 650 mil pesos que hasta la fecha no ha devuelto, según el empresario.

Carlos Morales, abogado de Joel Orlando Aragón García, explicó por qué la supuesta deuda de Christian Nodal con su cliente ahora rebasa el millón de pesos.

En entrevista para ‘Ventaneando’, el abogado dijo que a la suma del anticipo que habría recibido Christian Nodal, le han añadido otros gastos derivados de los conciertos frustrados:

Luego que se revelara la demanda de Joel Orlando Aragón en su contra, Christian Nodal emitió un comunicado en el que negó haber recibido el mencionado anticipo.

Ante ello, el abogado dijo que pudieron comprobar estos pagos a las autoridades, motivo por el cual decidieron dar curso a la demanda contra Christian Nodal:

“Si nosotros no le hubiésemos demostrado al Ministerio Público que al menos se hizo este depósito como anticipo para la contratación de un servicio, el Ministerio Público ni siquiera le hubiera dado entrada a la querella... Tenemos los documentos idóneos para acreditar que se les transfirió mediante depósito bancario la cantidad de 650 mil pesos y el otro millón y medio que se está reclamando son los gastos propios de un evento: renta de sonido, rentar los inmuebles donde se iba a presentar, publicidad, etc., etc., etc. El perjuicio que le ocasionó en total, estamos cuantificándolo en 2 millones 150 mil pesos, aproximadamente”

Carlos Morales, abogado del empresario Joel Orlando Aragón García