¿Christian Nodal tiene problemas de salud? El cantante sufre un derrame en uno de sus ojos y sus fans creen que su ruptura con Belinda lo está despedazando, pero no es así...

Luego de que Christian Nodal publicara en sus historias de Instagram un video para presumir que está por poner un estudio de tatuajes, sus fans notaron algo extraño en su rostro.

En aquel momento, Christian Nodal lucía un derrame en su ojo derecho por lo que de inmediato se especuló acerca de su salud.

Christian Nodal (@nodal / Instagram)

Christian Nodal explica derrame en su ojo

Fans de Christian Nodal se preocuparon por lo que comenzaron a enviarle mensajes y enseguida él les explicó el por qué del derrame en su ojo.

Resulta que el intérprete de música regional mexicana se está sometiendo a un tratamiento para dejar de fumar por lo que cada vez que huele tabaco le dan ganas de vomitar pero se obliga a no hacerlo.

“Cuando huelo el cigarro, me dan ganas de vomitar, como no sé vomitar hago mucho esfuerzo facial entonces se me revientan los vasos de la cara y de los ojos”, explica el cantante a sus fans.

Asimismo dice que son cambios que tienen que pasar y al que final habrá un buen resultado pues poco a poco su cuerpo lo está agradeciendo.

“Estoy cantando más bonito, en poco tiempo me pondré hacer ejercicio y esas cosas, mi cuerpo me lo está agradeciendo”, dijo mientras se paseaba en calles de Los Ángeles.

Christian Nodal (@nodal / Instagram)

Christian Nodal deja el cigarro y pronto le entrará al ejercicio

A principios del mes de mayo, Christian Nodal informó a sus seguidores que estaba intentando dejar el cigarro por lo que había comprado vapeadores para no sufrir tanto.

Debido a que su fuerza de voluntad no es tanta, el cantante recurrió a un especialista para que lo ayude a dejar este vicio, por esta razón ya no tolera el olor a cigarro y le dan ganas de vomitar.

Seguro de querer hacer un cambio, el intérprete de música regional mexicana también hará ejercicio para tener un mejor aspecto y es que tras romper con Belinda subió varios kilos.