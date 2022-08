Christian Nodal apareció sin tatuajes en la cara y ahora todos desean que solo haya sido una cruel broma o de henna.

Así como se viralizó el video en donde Christian Nodal de 23 años de edad, aparece sin un solo tatuaje, sus fans pidieron que este sueño se convierta en realidad.

Te compartimos lo que sus propios seguidores piden y el motivo por el que Christian Nodal apareció sin tatuajes en la cara.

Christian Nodal vuelve sin tatuajes en la cara y todos piden sea realidad

Christian Nodal subió un video en donde dejó intrigados a todos por su apariencia. Y no, no se trata de un nuevo look, ni de un nuevo tatuaje.

Tal parece que el cantante de ‘Ya no somos ni seremos’, se dejó llevar por la nostalgia del pasado y se mostró como en sus inicios, sin una solo tatuaje en la cara.

E incluso, llevaba puesto un sombrero. Pero aunque los tatuajes en la cara desaparecieron, en el pecho se logra ver aún el que se hizo.

Y aunque es muy probable que se traté de un filtro como dijeron en Sale el Sol, sus fans no pierden la esperanza de que sea una realidad, hicieron saber en los comentarios de las cuentas que lo replicaron.

“Ojalá”, “Díganme que es verdad”, “Ojalá y sea cierto”, “Ojalá y fuera cierto sería un milagro”. Usuarios de TikTok.

Sin embargo, algunos señalaron sobre la probabilidad de que se trate de un video viejo de Christian Nodal cuando inició su carrera musical.

“Foto antigua”, “Ojalá fuera real la imagen pero ha de ser antes de tatuarse”, “Ahí era cuando me parecía guapo”. Usuarios de TikTok.

¿Por qué Christian Nodal se mostró sin tatuajes en la cara? Esto sabemos

Christian Nodal dejó a todos sorprendidos por aparecer sin un solo tatuaje en la cara y sin tinte en el cabello, pero ¿Por qué se mostró así?

Christian Nodal (Captura de imagen / Telemundo Entretenimiento)

Christian Nodal está trabajando en hacer nueva música y este podría ser uno de los motivos, aunque también se podría deber a un simple recuerdo.

La cuenta de ‘Chamonic3′ señala que todo se trata de un nuevo video que el cantante grabó, por lo que decidieron optar por cubrirle los tatuajes solo de la cara.

Sin embargo, ella misma reconoció que esta no es información cien por ciento confirmada.

Aunque algunos señalan que no les importa cómo se vea Christian Nodal, en su mayoría prefieren la versión sin tatuajes.