Esta tarde Christian Nodal se despidió de Hermosillo para acudir a otro compromiso en Morelia. Antes de irse se despidió de sus fans y habló con la prensa donde aseguró que está más guapo de J Balvin.

El cantante de 23 años viajaba rumbo al aeropuerto cuando se detuvo para fotografiarse con sus fans y dar entrevistas.

Reveló que el día de hoy estrenará el tema que le dedicó a J Balvin, con quien tuvo una acalorada pelea en redes sociales.

“Le vamos a partir el culo a J Balvin, pobrecito no tiene talento” dijo Christian Nodal y aprovechó para seguir insultando al colombiano.

Christian Noda, J Balvin (Instagram/@nodal @jbalvin)

Christian Nodal asegura que es más guapo de J Balvin

El interprete de ‘Adiós amor’ siguió arremetiendo contra J Balvin y lo llamó pendejo: “El compa está bien pendejo, porque tiene 50 millones de seguidores, yo con mi fama apenas estoy pudiendo con todas las cosas malas que están pasando por mi vida”.

Además asegura que él es más guapo que el colombiano: “Todo el mundo está feo desde aquí, yo soy guapo”.

Christian Nodal dijo que todos los seres humanos son bellos a su manera y que nadie tenía derecho de ‘jugar de esa manera’.

“La gente dice, el Christian no aguanta carrilla. No es que no aguante carrilla, es que literalmente son 50 millones de personas que no me están conociendo por mi talento”

Explicó que se molestó de que J Balvin se burlara de que no llegó a Medellín, pues no se presentó en ese concierto para evitar un accidente aéreo.

El cantante arremetió contra Espinoza Paz

Tras la pelea de Christian Nodal con J Balvin, Espinoza Paz publicó que la disciplina era más importante que el talento, haciendo alusión a que Nodal le dijo al reggaetonero que no tenía talento.

Ante esto el sonorense le envió un mensaje al compositor: “Díganle a Espinoza Paz que no se malinchista, no porque vivas en Colombia, apoya a tu raza no seas pendejo”.

Mencionó que lo dicho por Espinoza Paz tenía sentido, pero lo que no le había agradado es que por vivir en Colombia, apoyó a J Balvin.

“Buen mensaje hermano, pero no cuando yo estoy en una batalla con ese pendejo. No aproveches así las cosas” Christian Nodal

Christian Nodal viajó rumbo a Morelia donde se va Morelia para su presentación en la Plaza de Toros Monumental y afirmó que este viernes 3 de junio se estrena la canción contra J Balvin.