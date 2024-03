Christian Chávez, de 40 años de edad, reaccionó a la crítica que le hizo Pedro Sola, de 77 años de edad, por “vestirse como mujer”, según dijo el comunicador.

Hace unas semanas, Christian Chávez y Christopher Uckermann -de 37 años de edad- protagonizaron un escándalo en los Premios Lo Nuestro 2024.

Al reportar la situación, Pedro Sola, conductor del programa Ventaneando, lanzó un polémico comentario sobre el atuendo que eligió Christian Chávez para presentarse en el evento.

Ahora que reporteros se encontraron a Christian Chávez, le preguntaron su opinión sobre las palabras de Pedro Sola. ¿Qué dijo el cantante y actor?

Los fans de RBD estallaron en cólera el día de los Premios Lo Nuestro 2024, luego que Christian Chávez y Christopher Uckermann denunciaran que no pudieron ingresar al evento porque no tenían lugar para ellos.

Al exponer la situación, se pudo ver a Christopher Uckermann luciendo un elegante smoking negro.

En tanto, Christian Chávez apareció con un traje negro de dos piezas que llamó mucho lo atención porque la parte superior tenía un estilo muy femenino.

Así lo consideró Pedro Sola, quien no dudó en expresar su rechazo hacia el outfit de Christian Chávez, diciendo:

“Yo tengo que comentar algo que me van a odiar la gente, a mi no me parece que Christian Chávez tenga que ir vestido de mujer, no tiene por qué ir así”

Pedro Sola