La cantante Cher- de 78 años de edad- desiste de la custodia de su hijo Elijah Blue Allman.

Después de nueve meses de batalla legal en la corte, los intentos de Cher por la custodia de su hijo menor Elijah Blue Allman- de 48 años de edad- han terminado.

Cabe mencionar que los abogados de Elijah Blue Allman: Avi Levy y Steven Brumer de Cage & Miles, LLP de California, señalaron que el equipo legal hizo un buen trabajo.

Razón por la que Cher optó, el pasado viernes 13 de septiembre, por desistir de manera voluntaria a la petición de custodia que estaba realizando.

De acuerdo con una declaración dada por los abogado al medio People, este resultado “permite a las partes centrarse en sanar y reconstruir su vínculo familiar”.

Gabrielle Vidal, abogada de Cher, indicó que no fue necesaria la presencia de la cantante, ni de su hijo Elijah Blue Allman en los tribunales.

La propia representante legal mencionó que “resolvieron este asunto en privado” y que Cher quería desestimar su petición sin perjuicio.

Lo que significa que Cher se reserva el derecho de presentar una nueva demanda en caso de que sea necesario hacerlo.

La batalla legal de Cher por la custodia de su hijo menor inició por el problema de adicciones que enfrenta Elijah Blue Allman desde joven, el cual se ha agravado.

En diciembre de 2023, la cantante de solicitó legalmente la custodia de Allman.

El principal argumento de Cher eran las adicciones de su hijo y la incapacidad de este para “administrar sus propios recursos financieros”.

Además, en unos documentos encontrados por Paige Six, se mencionaba que: “Cualquier fondo distribuido por Elijah se gastará inmediatamente en drogas” y que ponía en riesgo su vida.

Para enero 2024, Allman objetó la solicitud legal de Cher y detalló que había luchado contra sus adicciones y que estaba “limpio y sobrio”.

Por lo que Elijah Blue Allman mencionó que no necesitaba una tutela de su patrimonio y que su madre “no era apta” para ser su curadora.

Incluso Mariangela King- de 37 años de edad- quien es la actual esposa de Allman expresó que Cher era “maniaco depresiva”.

Y que eso impedía a la famosa cantante para controlar las finanzas de su marido.

“Hasta donde yo sé, la peticionaria nunca ha sabido el código de seguridad de su propia casa, no conduce, no prepara sus propias comidas ni se viste sola y me ha admitido que es una ‘maníaco depresiva’”

Mariangela King