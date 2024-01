Cher quiere tener el control sobre su hijo Elijah Blue Allman, de 47 años de edad, pero éste se resiste y la jueza nuevamente se puso de su lado.

A Cher le volvieron a negar la tutela de su hijo Elijah Blue Allman, la cual solicitó a principios de enero argumentando que por sus adicciones no puede controlar su vida y mucho menos sus finanzas.

No obstante, a la cantante el cumplido no se le ha concedido por lo que no quitará el dedo del renglón ya que no quiere que su hijo pierda el fideicomiso que le dejó su padre, el fallecido cantante Gregg Allman.

Cher (@cher / Instagram)

A Cher le niegan la tutela de su hijo de 47 años, Elijah Blue Allman, para controlar su dinero

El 29 de enero en Los Ángeles se llevó a cabo la audiencia para determinar si Cher podrá tener el control sobre su hijo Elijah Blue Allman.

Esto porque Cher, de 77 años de edad, recurrió a las autoridades para evitar que Elijah Blue Allman pierda el fideicomiso que le dejó su padre pues asegura tiene adicciones y problemas de salud mental.

No obstante, el hijo de la cantante aseguró estar trabajando para llevar una mejor y la jueza Jessica A. Uzcategui, de edad desconocida, le dio la razón asegurando que no hay pruebas suficientes para creer lo contrario.

Así como inválido el diagnóstico de trastorno bipolar que Cher presentó ya que no considera que sea suficiente razón para que el hombre sea declarado como incompetente.

Cher junto a su hijo Elijah Blue Allman y su nuera Marieangela King (@iamqueenyking / Instagram)

Batalla de Cher contra su hijo Elijah Blue Allman no está del todo perdida

Aunque Elijah Blue Allman demostró con documentos que estos últimos 30 días se ha mantenido sobrio así como no ha consumido sustancias y sigue generando ingresos, Cher no ha perdido la batalla del todo.

Los abogados de Cher aseguran que el buen comportamiento de Elijah Blue Allman puede ser temporal ya que una recaída es muy común en adictos.

Elijah Blue Allman junto a su pareja Marieangela King (@iamqueenyking / Instagram)

Por lo que la jueza considerará la petición de Cher, por ello convocó a una nueva audiencia, misma que tendrá lugar el 6 de marzo, mes en que decidirá si Elijah Blue Allman necesita la tutela de su mamá.

Esto por un documento que indica que el hombre fue sometido a varias retenciones en 2023.

Cabe mencionar que Cher no estuvo presente en la audiencia mientras su hijo sí. La cantante se enteró de todo gracias a una pantalla.

Con información de News.ky y People