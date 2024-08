Chaparro Chuacheneger asegura que nunca andaría con Irina Baeva y esta es la razón, pero admite que es guapísima.

Irina Baeva -de 31 años de edad- es una de las actrices más guapas del medio, pero aunque sea atractiva, hay un personaje que nunca la cortejaría.

Y se trata del influencer Chaparro Chuacheneger -de 37 años de edad- quien reveló por qué Irina Baeva no es su tipo.

Durante un encuentro con medios, Chaparro Chuacheneger habló de todo un poco de la farándula y salió el tema de Irina Baeva.

La actriz rusa acaba de terminar con Gabriel Soto -de 49 años de edad- y no tuvo éxito con su obra Aventurera.

Irina Baeva no lo logró; Aventurera no aguantaría ni los dos meses en cartelera

¿Irina Baeva y Emmanuel Palomares traen recalentado? Así cacharon a los ex novios en video

Por lo que hace unas semanas su nombre estuvo en boca de todos y Chaparro Chuachenger habló de la polémica actriz.

El influencer expresó que Irina Baeva es una mujer muy guapa, pero no le gustaría como novia.

“Yo ya la vi y sí baila, se mueve muy bien. No la verdad no es de mi tipo ella, no es de mi tipo”

Chaparro Chuacheneguer