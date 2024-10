Cesia ganó La Academia 2022 hace 2 años y sigue sin recibir su premio de un millón de pesos, tampoco tiene trabajo pese a tener contrato con TV Azteca.

18 concursantes formaron parte de La Academia 2022, pero Cesia -de 26 años de edad- fue la ganadora de la decimotercera generación.

La cantante hondureña realizó un sencillo con Sony Music y no se volvió saber de ella hasta 2024, cuando reveló que aún no le pagan su premio de La Academia 2022.

Ya hay nuevo ganador de La Academia, pero a Cesia no le han dado su premio y menos trabajo

El pasado 6 de octubre terminó La Academia 2024 y Mario Girón -de 18 años de edad- fue el ganador de 2 millones 250 mil pesos, pero a Cesia no le han dado su millón de pesos que ganó hace 2 años.

Cesia reveló en una entrevista que por cuestiones de documentación, no había podido cobrar su premio de La Academia a pesar de que ya pasaron varios años de que ganó.

En un reciente entrevista, Cesia reafirmó que TV Azteca no le ha pagado su premio y tampoco le han dado trabajo.

“No (le han pagado) pero ya estoy sacando los papeles, de hecho cuando se hizo viral el chisme me escribieron al día siguiente y me dijeron que les avisara cuando estuvieran los papeles para agilizar todo” Cesia

Cesia Sáenz (@cesia_saenzoficial / Instagram)

Personas de TV Azteca se comunicaron con Cesia tras revelar que no le habían pagado, para agilizar sus trámites y puedan entregarle su premio lo antes posible.

Pero no es todo, pues Cesia reveló que aún tiene un contrato con TV Azteca y no ha tenido trabajo en los últimos 2 años: “No he trabajado ahí”.

“Pensé que iba a trabajar ahí (TV Azteca) de cualquier cosa, pero pues no” Cesia

Cesia (Instagram/@cesia_saenzoficial)

Cesia no puede trabajar con otra empresa hasta dentro de un año

El contrato de Cesia con TV Azteca termina hasta el 2026 y seguirá en la empresa sin trabajar: “No estoy trabajando ahí, no me dan trabajo ahí”, dijo la cantante.

Cesia espera que más adelante TV Azteca la integre a uno de sus proyectos, pero desde que terminó La Academia 2022 no ha tenido trabajo.

La cantante descarta demandar a TV Azteca por no pagarle su premio, pues reconoce que fueron los primeros en darle una oportunidad.

Cesia explica que debido a que no cuenta con un permiso de trabajo en México, aún no pueden pagarle su millón de pesos y TV Azteca no le ayudó con esos trámites.