Céline Dion quiere regresar a los escenarios como antes, pero sigue esperando un milagro que le ayude a combatir el síndrome que padece.

En 2021, Céline Dion -de 56 años de edad- reveló que había sido diagnosticada con síndrome de persona rígida.

Este síndrome provoca rigidez y espasmos musculares, por lo que Céline Dion decidió retirarse de la música para enfocarse en su tratamiento.

Céline Dion desea seguir cantando y busca un milagro para seguir con su vida

En febrero, Céline Dion sorprendió a sus fans al asistir a los Premios Grammy 2024.

Tras esta opresiva aparición, Céline Dion dio reapareció para hablar de su actual estado de salud y dio algunos detalles de su carrera.

Céline Dion dio una entrevista a la revista Vogue Francia para su edición de mayo y aseguró que actualmente está bien.

Céline Dion en Premios Grammy 2024 (KEVIN WINTER / Getty Images via AFP)

La cantante manifestó que padecer el síndrome de persona rígida ha sido complicado y decidió vivir un día a la vez.

La interprete de “My heart will go on” es consciente de que el síndrome de persona rígida no tiene cura, pero espera que un milagro la ayude a mejorar su condición.

Céline Dion tiene esperanzas en las nuevas investigaciones sobre la enfermedad y cree que hay posibilidad de que haya un avance para combatir este síndrome.

Pero mientras llega su tan anhelado milagro, cada día sigue luchando por su vida.

Celine Dion, cantante. (YouTube / Celine Dion / Tomada de video)

Céline Dion está en constante tratamiento para combatir el síndrome de persona rígida

Tras ser diagnosticada con el síndrome de persona rígida, Céline Dion tuvo duros cuestionamientos internos.

Al final la cantante tuvo que aceptar su condición y decidió seguir adelante con su vida.

Céline Dion tiene terapia física, vocal y atlética cinco días a la semana.

Celine Dion, cantante. (Agencia México )

El principal anhelo y motivación de Céline Dion es regresar a cantar, por lo que moviliza su cuerpo todos los días con la esperanza de presentarse de nuevo en un escenario.

Céline Dion fue cuestionada sobre si algún día regresará a los escenarios, por lo que ella fue contundente al decir: “No lo sé”.

La cantante ha estado trabajando en su agilidad física y vocal, pero aún no se siente lista para regresar a su carrera.

Sin embargo, Céline Dion pierde la esperanza de volver a cantar con la pasión que la caracteriza.