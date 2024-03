Sorpresivamente, Céline Dion asistió al partido de hockey entre los Boston Bruins y los New York Rangers que tuvo lugar en el TD Garden, North End de Boston en Massachusetts, Estados Unidos.

La noche del jueves 21 de marzo, Céline Dion fue a darle ánimos a los Boston Bruins junto a sus gemelos Nelson y Eddy, de 13 años de edad.

La familia llegó feliz al juego, pero se fue un poco triste ya que los New York Rangers obtuvieron la victoria.

Céline Dion reaparece junto a sus hijos en un evento deportivo y hasta la cacharon bailando

Como era de esperarse, Céline Dion -de 55 años de edad- acaparó todas las miradas por lo que algunos presentes no dudaron en usar la cámara de su celular para grabarla y difundir los videos en redes sociales.

Por ello sabemos que Céline Dion, quien ganó fama tras su éxito My Heart Will Go On, estuvo animando a los Boston Bruins desde las gradas.

Incluso por algún momento se le vio simular tocar la guitarra al ritmo de “Livin’ on a Prayer” de Bon Jovi, tema que sonó durante el enfrentamiento. Por si fuera poco se echó un bailecito.

Antes de iniciar el juego, la cantante canadiense se reunió con los Boston Bruins en el vestidor para leer la alineación titular del equipo.

Propiamente el equipo publicó en sus redes sociales el video que muestra a Céline Dion cantar la alineación y bromear con los judores.

Céline Dion lucha contra terrible enfermedad

En los últimos meses, Céline Dion ha evitado los eventos de todo tipo debido que fue diagnosticada con el síndrome de la persona rígida en diciembre de 2022.

Dos meses atrás hizo acto de presencia en la entrega del Grammy 2024, donde Céline Dion le entregó a Taylor Swift -de 34 años de edad- el premio a Álbum del Año.

Desde entonces esta es la primera vez que la cantante se deja ver en público en un evento que no es musical y con toda razón ya que es una fanática del hockey.