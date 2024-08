¿Cecilia Galliano se une a Gabriel Soto? Revela que podría demandar al paparazzi que la acosa por poner en riesgo la seguridad de sus hijos.

Desde hace unos meses Cecilia Galliano -de 42 años de edad- se ha encontrado en medio de la controversia luego de rumores sobre un posible romance con Gabriel Soto.

Las especulaciones comenzaron cuando Cecilia Galliano y Gabriel Soto -de 49 años de edad- difundieron unas imágenes en las que aparecían juntos como parte de la promoción de su obra El precio de la fama.

Aunque explicaron que las fotografías difundidas se trataron de publicidad, los paparazzi no han dejado de seguir a Cecilia Galliano y Gabriel Soto para descubrir si hay un romance entre ellos.

Sin embargo, Cecilia Galliano y Gabriel Soto ya se casaron de está situación y habrían mostrado su intención de proceder legalmente.

Cecilia Galliano confesó que la situación a llegado a tal punto que están poniendo en riesgo la seguridad de sus hijos al mostrar su domicilio.

En medio de rumores sobre un presunto romance con Cecilia Galliano, Gabriel Soto confirmó su separación de Irina Baeva, de 31 años de edad.

Aunque Cecilia Galliano y Gabriel Soto han negado que mantengan un romance, los paparazzi no han dejado de seguir a la pareja para ver si son captados juntos.

Esta situación ya habría cansado a Cecilia Galliano y en entrevista con el programa Hoy compartió que estaría dispuesta a ejercer acciones legales en contra del paparazzi.

Cecilia Galliano confesó que el acosó ya pasó los límites e incluso ya están poniendo en riesgo la seguridad de sus hijos.

Es por ello por lo que Cecilia Galliano ya está en contacto con sus abogados para ejercer acciones legales.

“La última vez ya se pasaron una línea, que ya pasa a ser un delito... El exponer a mis hijos no está padre, estamos hablando y viendo con abogados, porque no, una cosa es que tú hagas el chisme, y yo te lo agarro, y entiendo, y está todo bien”

Cecilia Galliano aseguró que ella siempre ha tenido una buena relación con la prensa, pero ya habían rebasado el límite.

Y es que Cecilia Galliano destacó que se ha mostrado cómo llegar a su casa, donde vive con sus hijos, poniendo en riesgo su seguridad.

“Otra cosa es que tú me persigas, me sigas, me acoses y muestres cómo llegar a mi casa, porque ahí están mis hijos. Eso no se vale y yo no soy una mujer o un artista que estoy en contra de la prensa. Entonces todo tiene un límite y para mí ese fue”

Cecilia Galliano