Cazzu de 29 años de edad, pone de pretexto la maternidad por tremendo error con una grosería.

En una reciente publicación, Cazzu cometió un error al expresarse de Jessica Alba de 42 años de edad, quien demostró la gran admiración que le tiene a su música.

Cazzu quiso remediar el error exponiendo que su nueva faceta como mamá la trae vuelta loca, y con orgullo demuestra que está en una de las mejores etapas.

La bebé de Christian Nodal y Cazzu usó un suéter Dior y no podrás creer cuál es su precio

La bebé de Cazzu y Christian Nodal no habría nacido en México

Después de dar a conocer el nacimiento de su primer bebé con Christian Nodal hace aproximadamente más de diez días.

Cazzu está en la búsqueda por lograr un equilibrio entre su exitosa carrera profesional y su vida personal, pues poco a poco se va integrando a su nueva etapa en su vida.

Cazzu está enfocada en disfrutar los primeros meses de su bebé, puesto que no se ha integrado al 100% en su nueva música o proyectos.

Por medio de las redes sociales, Cazzu deja ver que la maternidad es su principal enfoque pues pone de pretexto su nueva vida por un error que cometió.

Todo esto derivado por que la misma actriz de Hollywood, Jessica Alba la etiquetó en una publicación para celebrar a los artistas latinos poderosos.

Por ello Cazzu se sintió bien soñada y compartió en sus historias el post de la actriz toda emocionada, pero puso su mensaje con un dedazo del cual se arrepintió y lo corrigió:

“Puse suck en vez de such y ninguno de ustedes me avisó, que no saben que soy mamá de un bebé recién nacido”

Cazzu