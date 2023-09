Carolina Herrera y Daniel Manzo hacen dudar a sus fans, pues sospechan que terminaron y esto sabemos de la famosa pareja de TikTok.

Una de las parejas favoritas de TikTok, era la formada por Carolina Herrera y Daniel Mazo, quienes se volvieron virales por sus románticos videos.

Los tiktokers realizan videos que hacen creer de nuevo en el amor, pero hay quienes sospechan que su noviazgo terminó.

¿Carolina Herrera y Daniel Manzo terminaron? Hay duros rumores

Desde 2019, Carolina Herrera y Daniel Manzo compartieron videos en pareja donde se declaraban su amor sin medida con frases que robaban suspiros.

Sin embargo, desde mayo, la pareja dejó de subir contenido juntos y la tiktoker originaria de Monterrey -Carolina Herrera- ya no comparte fotografías con Daniel Manzo.

Esto hace sospechar que la tierna pareja habría concluido su relación, pero ninguno de los dos ha confirmado su ruptura .

Otro detalle que hace sospechar que Carolina Herrera terminó con Daniel Manzo, tiene que ver con las flores amarillas.

Carolina Herrera habría revelado su ruptura por el trend de las flores amarillas

Desde hace algunos años se hizo viral el regalar flores amarillas el 21 de septiembre y Carolina Herrera hizo un TikTok sobre este trend, con el que habría revelado su ruptura.

Hace una semana, Carolina Herrera hizo un video donde practicaba para cuando le regalaran sus flores amarillas.

“Yo practicando para cuando me den mis flores amarillas. No me van dar ni mad...” se lee en el TikTok de Carolina Herrera.

Sabiendo que Carolina Herrera y Daniel Manzo eran tan románticos en sus videos, era lógico que el tiktokero le diera flores amarillas a su novia.

Pero, Carolina Herrera aseguró que no iba a recibir nada y eso hace pensar que ya no está con Daniel Manzo.

Aunque este video puede simplemente ser humor; por otro lado, Daniel Mazo compartió un clip donde revelaba que estaba en su “fase de sanación”.

Carolina Herrera y Daniel Manzo habría terminado (TikTok)

Tristemente, la pareja pasó de compartir videos románticos, a publicar tiktoks con frases sobre avanzar y tristeza.

Daniel Manzo sigue con su podcast ‘Rompiendo Tabús’, mientras que Carolina Herrera está de vacaciones en Hawai.

Carolina Herrera y Daniel Manzo habrían terminado desde hace algunos meses, pero no han mencionando nada a sus seguidores de TikTok y esto sigue siendo un rumor.