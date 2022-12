A pesar de que Carlos Eduardo Rico se veía bien santo en MasterChef Celebrity, reveló que es bien cachondo.

Sin embrago, el comediante de 51 años de edad aclaró que esto se debía “su mujer” hacia quien se siente “perdidamente apasionado”.

Incluso Carlos Eduardo Rico confesó actualmente siente “más deseo” por su esposa que cuando recién se conocieron.

Carlos Eduardo Rico sensible conquista corazones y memes en MasterChef Celebrity

Durante el podcast en YouTube de Luis Caballero potro de 28 años de edad ‘El Potrero’, Carlos Eduardo Rico reveló ser bien cachondo.

Y es que durante el programa Carlos Eduardo Rico fue cuestionado sobre su matrimonio con Adriana Moreno.

Por lo que el comediante decidió hablar sobre su intimidad tras lo que serían varios años de casados.

En este sentido, el también actor reveló que a diferencia de muchos no tiene problemas con las drogas -las cuales ni siquiera ha probado- o alcohol.

Sin embargo, su vida sexual sería incluso demasiado para su esposa con quien ha llegado a discutir por este mismo motivo.

Y es que Carlos Eduardo Rico se dijo una persona “muy activa” hasta el punto de haber fastiadiado su mujer por quien siente una profunda “pasión”.

“Les voy a contar algo que nunca he contado, yo nunca he probado ninguna droga ni de probadita, no alcohol, pero evidentemente, sexualmete creo que soy alguien muy activo”

Carlos Eduardo Rico