La influencer de 33 años Camy G, alzó la voz en contra de la violencia doméstica contando su caso con Sargento Rap, el rapero de 31 años que la golpeó estando embarazada.

Camy G rompió el silencio durante una entrevista para el canal de YouTube ‘Vaya Vaya’, donde la también cantante reveló todos los rasgos narcisistas de Sargento Rap y el motivo de su separación.

“Me ponía contra la pared y le pegaba a la pared y después me decía: ‘pues es que todavía no se te ve la panza, todavía no agarro la onda de que estás embarazada’” Camy G.

Camy G (Instagram)

Según contó, el rapero era sumamente celoso, además de que minimizaba la gravedad de su violencia al hacerle creer que estaba loca diciéndole que “no le había pegado de verdad”.

“Sargento Rap me ponía contra la pared y le pegaba a la pared y después me decía: ‘pues es que todavía no se te ve la panza, todavía no agarro la onda de que estás embarazada’”, contó Camy G.

Camy G y Sargento Rap (Instagram)

Camy G desenmascara a Sargento Rap como narcisista

Camy G por fin habló sobre la violencia de la que fue víctima a manos de Sargento Rap, a quien desenmascaró como un narcisista que le ejerció un grave daño psicológico .

Sobre ello, la influencer dijo que pensó que podría hacerlo cambiar pues desgraciadamente aún le cuesta no ser la “rescatadora”, pero eso nunca pasó.

Al respecto, Camy G mencionó que Sargento Rap intentaba hacerle creer que estaba loca, además de que la manipulaba emocionalmente y la agredía verbalmente .

“Yo lloraba muchísimo y sólo pensaba que mi bebé nacería sintiéndose muy triste. Yo juraba que su papá iba a cambiar pero no” Camy G.

Camy G (Instagram)

Lo peor es que su familia estaba al tanto de la violencia intrafamiliar que el rapero ejercía contra su pareja, pero no hacían nada, pues en una ocasión la golpeó frente a ellos.

E incluso Sargento Rap llegó a violentar al bebé: “Nos aventó. Nos tiró pañales sucios por la cabeza, tronaban las puertas, las ventanas, gritaba . De hecho, una vez llegó a tirarle el Bowser por la cabeza”, dijo Camy G.

Sobre las conversaciones que se filtraron en 2021, la cantante sospecha de su exsuegra y su excuñada.

Camy G y Sargento Rap (Twitter)

Camy G llegó a creer que Sargento Rap la mataría sino hubiera estado embarazada

Debido a que Sargento Rap golpeaba constantemente a Camy G, la influencer llegó a creer que la habría mataría sino hubiera estado embarazada.

Sin embargo, le tocó ver a su hijo con rostro completamente asustado porque su padre le había gritado tan fuerte que después se lanzó a llorar, y únicamente tenía cuatro meses.

“Me amenazó de muerte si contaba toda la verdad. Tuve que salir corriendo de ahí porque no quería que mi hijo normalizara la violencia. Él necesita una figura paterna sana” Camy G.

Por todo ello, Sargento Rap ahora no puede ver al bebé ya que fue vinculado a proceso y tiene una orden de restricción para evitar que se acerque tanto a Camy G como a su hijo.