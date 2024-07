Camilo y Evaluna están separados en los días más críticos, en poco tiempo podría nacer Amaranto, su segundo hijo.

A inicios de 2024, Evaluna Montaner -de 26 años de edad- y Camilo Echeverri -de 30 años de edad- anunciaron la espera de su segundo hijo.

Luego de revelar que el nuevo bebé se llamará Amaranto y a días de que nazca su segundo bebé, Evaluna y Camilo se separaron.

El segundo embarazo de Evaluna está en su recta final y Camilo se encuentra de gira en Europa.

Camilo y Evaluna estuvieron juntos durante todo el tour, pero ella decidió regresarse a Miami para la llegada de su bebé.

Según contó la pareja en un video en YouTube, Evaluna sintió que Amaranto podría nacer en cualquier momento y por eso decidió viajar.

Camilo se mostró triste por la partida de su esposa, pero sabe que es por el bienestar de ella y su bebé.

El cantante contó que faltaba poco para que su gira terminara y pudiera reunirse de nuevo con Evaluna, pero la situación lo tenía sumamente preocupado.

La pareja compartió imágenes de como Evaluna preparaba sus maletas para regresar a Miami.

“Estamos reorganizando las maletas después de un mes de viaje (…) Yo me voy mañana y tú te quedas cinco días más sin mí”

Camilo temía que Evaluna tuviera problemas era viajar, a pesar de que aún faltan días para que nazca Amaranto.

“Estoy en el rango bien para viajar, lo que pasa que este embarazo se me ve mucho más”

Según contó Camilo, Evaluna sintió que era hora de irse a descansar a su casa en Miami para la llegada de Amaranto.

“Evaluna sintió en su corazón que ya era hora de irse para la casa, de estar tranquila, soltar el ancla. A mi me falta una semana de gira y me pone triste no estar con ella”

Evaluna