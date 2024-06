Hay veces que es mejor callar, pero Camilo no entendió que era momento de parar y no dejó de decir que Stef Roitman, su concuña, está “muy guapa”; ya salieron a pedir respeto a Evaluna.

El cantante Camilo se presentó en el podcast ‘Pensábamos Mal’, a hablar de los prejuicios, sin embargo, el tema se fue por otro lado cuando se puso a decirle a Stef Roitman la primera impresión que tuvo sobre ella.

Sin embargo, parece que a Camilo -de 30 años de edad- se le olvidó que Stef Roitman es su concuña, pues es la esposa de Ricky Montaner, su cuñado, aunque eso no le quita lo “muy guapa”.

Tremenda metida de pata que cometió Camilo cuando decidió ir a ‘Pensábamos Mal’, un podcast conducido por Stef Roitman -de 29 años de edad- y Eliane Gallero.

Un short del podcast se está haciendo viral por el comportamiento que Camilo muestra hacia Stef Roitman, admitiendo lo “muy guapa” que es a su parecer.

Y es que si algo quedó claro es que Camilo pensó que Stef Roitman era “muy guapa” cuando la conoció y actualmente sigue pensando lo mismo, pues no le dejó de repetir lo atractiva que le parecía.

Sí, el capítulo del podcast se trataba de hablar de los prejuicios, por lo que Camilo se desató exponiendo lo que pensó al conocer a Stef Roitman, detallando que la quería encasillar como hueca o poco profunda, por ser “muy guapa”.

“Yo estaba ahí y de repente esta chica muy guapa, y yo no tenía el contexto tanto de nada, pero ella se me acercó y me saludó muy buena onda. Y yo lo que pensé fueron varias cosas, es muy guapa, debe ser una mamera [aburrida] de persona, no ha de ser tan interesante, seguro no es profunda”.

Camilo, cantante.