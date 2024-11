¿Camila Sodi ya dejó de ‘pelearse con la realidad’? Comparte desgarrador mensaje en el que acepta la delicada salud de su mamá, Ernestina Sodi.

El pasado 18 de octubre se dio a conocer que Ernestina Sodi -de 64 años de edad- se encontraba hospitalizada en la Ciudad de México.

Aunque la familia de Ernestina Sodi ha preferido guardar silencio sobre su estado de salud, se ha dado a conocer que se encuentra en estado crítico luego de que sufrió dos infartos.

En medio de las especulaciones sobre el estado de salud de Ernestina Sodi, Camila Sodi -de 38 años de edad- publicó un mensaje en el que habló sobre su mamá.

A través de sus redes sociales, Camila Sodi reconoció que está pasando un momento muy complicado, pero se siente bendecida por todo el cariño que ha recibido.

El 4 de noviembre, Camila Sodi reapareció en sus redes sociales para publicar un mensaje en el que dio más detalles sobre el estado de salud de su madre, Ernestina Sodi.

Ernestina Sodi lleva casi tres semanas en terapia intensiva en un hospital de la CDMX después de sufrir dos infartos.

Aunque la familia había permanecido en silencio, Camila Sodi compartió un mensaje en el que reconoció que dejó de ‘pelearse con la realidad’ para aceptar la delicada salud de su mamá.

En sus Instagram Stories, Camila Sodi confesó que ha sido un proceso muy doloroso, pero también de mucho aprendizaje.

Camila Sodi destacó que ya no se pelea con la realidad, pues si su mamá se encuentra confiada, ella también.

En su mensaje, Camila Sodi confesó que aunque está viviendo un momento doloroso, también se siente bendecida de todo el amor que ha recibido.

“Veo su resiliencia. Veo y siento su espíritu inquebrantable. Me siento bendecida aún en este momento tan duro. Veo y siento el amor de mis seres amados, como me cuidan, como me procuran, como me contienen”

Camila Sodi