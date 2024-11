A unos días de la muerte de su mamá, Ernestina Sodi, Camila Sodi, de 38 años de edad, reapareció en redes sociales.

La actriz y cantante se tomó un momento de su duelo para expresar su agradecimiento a sus seguidores, quienes la han cobijado en estos duros momentos.

Camila Sodi también aprovechó el momento para compartir con sus fans la experiencia que le sucedió poco antes de la muerte de Ernestina Sodi y lo mucho que le sirvió para afrontar la pérdida.

La tarde del jueves 14 de noviembre, Camila Sodi compartió en varias historias de Instagram su agradecimiento a los médicos que atendieron a su mamá por 22 días, tratando de salvarla.

La sobrina de Thalía destacó la “humanidad, vocación y amor” con que el personal de Salud trató tanto a su madre, como a su familia.

En otra historia, Camila Sodi también expresó su agradecimiento a sus seres queridos, que durante la hospitalización de Ernestina Sodi les dieron contención y acompañamiento.

Asimismo, Camila Sodi recordó algunos de los buenos detalles que la gente tuvo con ella y su familia, buscando darles un poco de consuelo en los tiempos adversos.

Camila Sodi destacó en esos momentos pudo “conocer de verdad a la gente” y fue un gusto descubrir que ella y sus seres queridos tienen “tanto amor en nuestra vida”.

Asimismo, Camila Sodi compartió con sus seguidores el reencuentro que tuvo con un novio de la primaria que como ella, “estaba en una situación familiar delicada”.

Intentando darle un poco de consuelo, mencionó Camila Sodi, su exnovio le compartió un largo texto escrita en inglés, que le ayudó a prepararse ante las situaciones positivas y negativas que viviría tras la muerte de su mamá.

1. No matter how prepared you think you are for a death, you can never be fully prepared for the loss and the grief.

2. Death and grief make some people uncomfortable, so be prepared for awkward encounters.

3. When people offer support, take them up on it.

4. People will say stupid, hurtful things without even realizing it.

5. People will tell you things that aren’t true about your grief.

6. Death brings out the best and the worst in families, so be prepared.

7. There is no such thing as closure.

8. There is no timeline for grieving. You can’t rush it. You will grieve, in some form, forever.

9. There will always be regrets. No matter how much time you had, you’ll always want more.

10. Guilt is a normal part of grief.

11. Anger is normal part of grief.

12. The pain of a loss is a reflection of love, but you never regret loving as hard as you con.

13. Grief can make you question your faith.

14. Grief doesn’t come in 5 neat stages. Grief is messy and confusing.

15. Grief can make you feel like you are going crazy.

16. Grief can make you question your life, your purpose, and your goals. And, that isn’t always a bad thing.

17. We all grieve differently, which can create strain and confusion between family members and friends.

18. You grieve your past, present, and future with that person.

19. Big life events and milestones will forever be bittersweet.

20. Grief triggers are everywhere-you will see things that remind you of your loved one all over the place, and it may lead to sudden outbursts of emotion.

21. Holidays, anniversaries and birthdays may always be hard, but less everytime.

