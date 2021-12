Britney Spears asegura que no está gorda

Britney Spears aseguró que no está gorda en una reciente publicación en sus redes sociales.

En los últimos meses Britney Spears ha dado mucho de qué hablar, gracias a su reciente triunfo en su batalla legal contra la tutela de su papá, Jamie Spears.

Desde entonces, ‘la princesa del pop’ ha mantenido contacto con todos sus seguidores en redes sociales, donde siempre coparte su día a día.

Britney Spears se va de viaje con su prometido, Sam Asghari, y aprovechó la situación para asegurar que no está gorda.

Como sabemos, Britney Spears ha tenido una relación con Sam Asghari desde hace cinco años.

No obstante, Fue en septiembre de este 2021 que la cantante anunció que estaba comprometida con él.

Esta noticia se dio cuando estaba en medio de la polémica por el caso de la tutela contra su papá, misma que ganó hace algunas semanas, gracias a todo el apoyo que recibió por parte de sus fans y de otros otras celebridades.

Britney Spears y Sam Asghari a(Photo by Jordan Strauss/Invision/AP, File) (Jordan Strauss / Jordan Strauss/Invision/AP)

Fue de ese modo que durante este 1 de diciembre, Britney Spears publicó por medio de su cuenta de Instagram una serie de fotos y videos en las que sale en compañía de Sam Asghari.

Primero publicó algunas fotos en donde se le puede ver a la pareja en la entrada de un avión.

Como parte del pie de foto, Britney Spears detalló que se iba de viaje con él; aunque no especificó a donde, sí detalló que sería un lugar fuera de Estados Unidos.

Posteriormente, aprovechó la publicación para asegurar que no está gorda, como los paparazzis han tratado de hacer creer en sus fotos.

Además de que ha estado haciendo ejercicio.

“¡Oh, la preciosa alegría de hoy! Mi prometido y yo estamos muy emocionados de irnos… Como pueden ver, no peso 800 libras como los paparazzi me tienen en las fotos. He estado haciendo ejercicio y es real, lo que sea. ¡Dios gracias por poder salir del país! ¡Estoy bendecido!

Instagram @britneyspears