Britney Spears confirmó ante una Corte de Estados Unidos lo que muchos de sus fans sospechaban desde hace mucho tiempo: su vida en los últimos años ha sido muy infeliz.

Al presentarse ante la juez que revisa el caso de su tutoría legal, Britney Spears denunció que prácticamente vive como una esclava, debido a que su familia ha abusado del encargo judicial.

Tras destapar el infierno que ha vivido, Spears decidió enviar un mensaje a sus fieles seguidores, impulsores del movimiento ‘Liberen a Britney’, para disculparse con ellos. ¿Por qué?

Britney Spears: “Me han obligado a decirle al mundo que soy feliz… es mentira”

Durante la declaración que hizo el pasado 23 de junio ante la Corte de Justicia de Los Ángeles, Britney Spears ya había dado pistas del motivo que le ha hecho salir a ofrecer disculpas:

“…No estoy aquí para ser una esclava. Me han obligado a decirle al mundo que soy feliz… es mentira, esas personas merecen estar en la cárcel” Britney Spears

Un día después de sus explosivas declaraciones, Britney Spears publicó una frase célebre de Albert Einstein, con la imagen de una niña caminando por un lugar lleno de flores:

“Si quieres que tus hijos sean inteligentes, leeles un cuento de hadas; Si quieres que tus hijos sean más inteligentes, leeles muchos cuentos de hadas” Albert Einstein

Publicación de Britney Spears en Instagram (@britneyspears / Instagra)

Britney Spears: “No quiero que la gente piense que mi vida es perfecta... no lo es en absoluto”

Britney Spears acompañó la imagen con un largo texto en el que contó a sus fans el secreto detrás de la increíble vida que parece tener, según sus publicaciones en Instagram.

“Solo quiero contarles un pequeño secreto 🤫 ... Creo que, como personas, todos queremos la vida de un cuento de hadas y, por la forma en que he publicado ... mi vida parece verse y ser bastante increíble ... creo que eso es lo que todos nos esforzamos por lograr. !!!! Ese era uno de los mejores rasgos de mi madre ... no importaba lo horrible que fuera un día cuando yo era más joven... por el bien de mí y de mis hermanos, ella siempre fingió que todo estaba bien. Estoy trayendo esto a la atención de la gente porque no quiero que la gente piense que mi vida es perfecta, DEFINITIVAMENTE NO LO ES EN ABSOLUTO” Britney Spears

Britney Spears se refirió a sus declaraciones ante la Corte, para demostrar a sus seguidores que su vida no es un cuento de hadas.

Britney Spears revela que se avergonzaba de su vida y por eso fingía en Instagram

Ante ello, Britney Spears se disculpó con sus fans por engañarlos con sus publicaciones en Instagram y explicó sus razones para hacerlo:

“Me disculpo por fingir que he estado bien los últimos dos años ... lo hice por mi orgullo y me avergonzaba compartir lo que me pasó ... pero honestamente, ¿quién no quiere capturar allí Instagram de una manera divertida? 🏼‍♀️ !!!!” Britney Spears

Aunque se trataba de inventos, Britney Spears señaló que esa dinámica de alguna manera le ayudó a escapar de la horrible realidad que vivía.

“Lo creas o no, fingir que estoy bien me ha ayudado ... así que decidí publicar esta cita hoy porque, caramba, si estás pasando por un infierno ... siento que Instagram me ha ayudado a tener una salida genial para compartir mi presencia ... existencia. ... y simplemente sentir que importo a pesar de lo que estaba pasando y bueno, funcionó ... así que decidí comenzar a leer más cuentos de hadas 👑🧚‍♀️🦄 !!!!!” Britney Spears