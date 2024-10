¿Cuánto cuestan los boletos de Christian Nodal en Estados Unidos? Aseguran que los están rematando ante pocas ventas.

Christian Nodal de 25 años de edad, está de gira por Estados Unidos; sin embargo, todo parece indicar que no estaría llenando estadios.

Y es que reportan que los boletos de Christian Nodal para sus conciertos por Estados Unidos, estarían siendo rematados ante la poca venta.

Gira de Christian Nodal no está resultando en Estados Unidos, según reportan

Se ha reportado que los conciertos de Christian Nodal no están vendiendo como se esperaban.

Pues Christian Nodal está promocionando su gira ‘Pa’l Cora Tour’, en donde aparentemente no está llenando estadios, y los boletos están siendo rematados.

Y es que en la página de Moody Center de Austin Texas , en donde Christian Nodal se presentará hoy 12 de octubre, están con un descuento del 50%.

Cabe mencionar que el concierto y los boletos para ver a Christian Nodal en Texas, Estados Unidos se anunciaron desde el pasado 4 de octubre.

De igual manera, los boletos para el concierto de Christian Nodal en el Barclays Center, Nueva York para el 26 de octubre, también aplicaron la promoción del 50% de descuento.

Además, en las publicaciones en donde Christian Nodal ha agradecido por llenos totales en su gira por Estados Unidos, hay comentarios de seguidores que aseguran que solamente fueron porque les regalaron los boletos.

¿Por qué Christian Nodal no estaría llenando estadios en Estados Unidos?

En redes sociales se ha revelado que Christian Nodal no está vendiendo boletos para su gira por Estados Unidos, lo cual ha llevado a los recintos a rematarlos e incluso regalarlos.

Pues en varios comentarios sobre los conciertos pasados de Christian Nodal en Estados Unidos, aseguran que asistieron porque les regalaron los boletos.

Y es que si bien no se ha dado un motivo en específico por el cual Christian Nodal no está vendiendo boletos, en redes sociales ya empezaron a especular.

Hay quien asegura que la falta de venta de boletos de Christian Nodal y el que no esté llenando estadios, se debería a su situación sentimental.

Especialmente desde que hizo oficial su relación y posterior matrimonio con Ángela Aguilar de 21 años de edad.

Esto a unos meses de dejar su relación con Cazzu de 30 años de edad, y con lo cual comenzó su cancelación en redes.

Pues incluso el propio Christian Nodal salió a pronunciarse sobre lo que se decía de él, de su ahora esposa e incluso sobre la supuesta falta de presencia para su hija Inti que tiene con Cazzu.

Cabe recordar que este nuevo escándalo de Christian Nodal también ha afectado la imagen de Ángela Aguilar, quien ha sido objeto de críticas y burlas en redes sociales.

No obstante, no se saben las causas reales por las que Christian Nodal no estaría vendiendo boletos para sus conciertos en Estados Unidos, ya que queda en mera especulación de los usuarios.

Boletos para los conciertos de Christian Nodal en Estados Unidos (Ticketmaster)

