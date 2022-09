Belinda insiste en exponer a su familia y así como lo hizo con su mamá en un juego de Disney, ahora muestra a su papá muy enojado por el flash en su cara.

La cantante de 33 años de edad, trataba de engañar a su papá, Ignacio Peregrín, para hacerlo comer una sopa Maruchan y con tal de grabarlo le ponía el flash en plena oscuridad.

Según lo que mostró en sus historias de Instagram, Belinda estaba en México aunque parece ser que se fue la luz en casa y el ocio los llevó a ir por las sopas instantáneas.

Lo curioso es que aunque ella quería mostrar que su papá no sabía que era una sopa Maruchan, lo terminó mostrando enojado y a punto de dejarlo ciego de tanto flash.

Belinda quería mostrar que su papá, no tenía la menor idea de qué era una sopa Maruchan, pero terminó por hacerlo enojar por su enfadoso flash.

Por el breve contexto que mostró Belinda en Instagram, se encontraba en México con su familia, sin embargo, la casa en donde residían se quedó sin luz.

Esto los llevó a querer ir al supermercado por sopa Maruchan, aunque ella creyó que era buena idea mostrar que su papá no tenía la menor idea de este producto instantáneo.

Pero eso no fue lo que más llamó la atención de sus divertidas historias, sino que entre la oscuridad de una casa sin luz, por querer grabar a su papá, lo dejaba ciego con el flash.

“Belinda, no, no, no, no me pongas eso ahora, sí ya me habéis explicado que es una Maruchan, pero no con esa luz, Belinda joder que me estás dejando ciego”.

Ignacio Peregrín, papá de Belinda.