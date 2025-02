¿Belinda lanzó una indirecta para Christian Nodal? Esto fue lo que dijo la cantante cuando le preguntaron sobre su nueva relación.

Y es que después de que Belinda hablara del porqué su hospitalización, la cantante fue cuestionada sobre su supuesta nueva relación con un político.

Ante esto, Belinda dejó en claro que “No tengo hijos, no he dejado una familia”, haciendo referencia a lo que ocurrió con Christian Nodal, Ángela Aguilar y Cazzu.

Tal y como se adelantó, Belinda dejó un duro mensaje en donde incluso su ex pareja Christian Nodal de 26 años de edad se vio embarrado.

Y es que hace unos días, Belinda fue captada al lado de un político llamado José Luis García Parra, quien es coordinador del Gabinete de Puebla.

Posteriormente, Belinda dio una entrevista con el medio Posta en donde fue cuestionada por su estado de salud y también sobre su supuesta nueva relación.

Contestando la pregunta sobre la supuesta relación con el político poblano, Belinda dejó una dura indirecta hacia Christian Nodal:

“Bueno, a mi siempre me relacionan con todo el mundo, mis amigos, las personas con las que estoy, siempre. Es algo que no sé porqué hay esa obsesión conmigo de ponerme siempre a personas”

Pero no solo se mostró algo enojada de ser relacionada con el político, con quien supuestamente fue captada abrazándalo con mucha fuerza.

Durante la entrevista a Belinda, ella fue cuestionada sobre la supuesta nueva relación que tendría con un político poblano de 45 años de edad.

Sino que Belinda aprovechó la entrevista al medio de comunicación para dar un mensaje contundente, en donde dejó en claro que tiene todo el derecho de salir con quien quiera.

Pues Belinda aclaró que es una mujer soltera, que no ha lastimado a personas ni ha dejado a familias para estar en una relación, tal y como ocurrió con Christian Nodal:

“Soy una mujer soltera, no tengo hijos, no tengo… eh… no he dejado a una familia nunca, soy una mujer que tengo todo el derecho de salir con quien yo quiera, tengo muchos amigos, mucha gente a quien quiero con quien voy a cenar, a comer, con quién voy a componer música”

Belinda